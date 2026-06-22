Atelier în cadrul proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”

În Parohia „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul” din Gheaba, județul Prahova, miercuri, 17 iunie, a avut loc atelierul recreativ-sportiv pentru copii „Joacă drept, joacă frumos”. În cadrul acestui atelier, parte a proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, copiii beneficiari au învățat ce înseamnă colaborarea și sprijinul reciproc.

Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, desfășurat în Patriarhia Română, sprijină 5.850 de copii din 117 comunități prin organizarea unor serii de ateliere extracurriculare și tematice. Totodată, inițiativa vizează construirea unui centru național multifuncțional în orașul Pantelimon, județul Ilfov.

„În cadrul proiectului «Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul», avem două componente care merg interconectate și în paralel. Pe de o parte componenta de construcție, unde se dezvoltă centrul multifuncțional național din orașul Pantelimon, iar de cealaltă parte avem partea de activități desfășurate cu cei 5.850 de copii din grupul țintă. Aceștia sunt distribuiți în 117 comunități parohiale din țară, care au fost identificate în baza unei analize de nevoi realizate anterior începutului proiectului și depunerii cererilor de finanțare. Ne aflăm în Parohia Gheaba din județul Prahova, la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor fiind una din cele șase parohii unde se desfășoară activități, și prima grupă din cei 50 de copii de aici ia parte la cea de-a șaptea activitate desfășurată în cadrul proiectului, pentru că în luna martie toți copiii au intrat în activitate în proiect. Această activitate a fost al patrulea atelier extracurricular, în care ei au cunoscut ce înseamnă ideea de fair-play și de lucru în echipă, tocmai în ideea de a dezvolta comunități”, a declarat pr. Marius Ciulu, coordonator regional al proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”.

Pr. Constantin Daniel Simion, parohul Bisericii „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul”-heaba, a evidențiat că activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect au un impact deosebit în rândul copiilor: „Activitatea desfășurată face parte din activitățile «Centrului de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul» și este a patra temă extracurriculară, în care am încercat să facem o activitate recreativ-sportivă, intitulată «Joacă drept, câștigă frumos». În cadrul acestei activități am încercat să dezvoltăm spiritul de echipă al copiilor și să îi învățăm colaborarea și comuniunea unii cu ceilalți, dar și că sprijinul reciproc este foarte important în dezvoltarea competitivității și a susținerii performanțelor personale. Activitățile desfășurate în cadrul acestui program au un impact deosebit pentru că îi mobilizează și îi încurajează pe copii să comunice mai mult, să lege prietenii și să reușească să se autodepășească, să iasă din propriul egoism și să împartă experiențe, să trăiască noi experiențe de viață care să-i ajute să se formeze ca persoane responsabile, conștiente”.

Cei 5.850 de copii incluși în proiect vor avea parte de tabere educaționale și excursii în cadrul noului Centru de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, ce urmează a fi construit în Pantelimon, județul Ilfov. Pentru a le susține dezvoltarea armonioasă, centrul le va pune la dispoziție o paletă largă de oportunități: de la ateliere captivante de meșteșuguri, creație și literatură până la consiliere psihologică dedicată, suport școlar și grupuri de lucru interactive.