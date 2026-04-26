Binecuvântare arhierească pentru comunitatea din Sibiu - Valea Aurie

În Duminica a 3‑a după Paşti, comunitatea Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul sibian Valea Aurie a primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. După Sfânta Liturghie, toţi cei prezenţi l‑au omagiat pe preotul Simion Săsăujan, ctitorul lăcaşului de cult, la împlinirea celor 87 de ani de viaţă.

Bucuria duhovnicească adusă de marele praznic al Învierii Domnului şi continuată în Duminica a 3‑a după Paşti, a Mironosiţelor, a fost sporită în comunitatea din Valea Aurie prin Sfânta Liturghie arhierească şi momentul aniversar închinat celui care a ctitorit lăcaşul de închinare din cartierul sibian. Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu au liturghisit pr. Simion Săsăujan, pr. prof. univ. dr. Mihail‑Simion Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, pr. prof. univ. dr. Ioan‑Cristinel Teşu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iaşi, pr. Petru Madina, consilierul economic al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. Ioan Coşa, protopopul de Sibiu, preoţii bisericii, pr. Liviu‑Iulian Tarcău, consilier eparhial pentru misiune, şi pr. Alexandru Szasz, precum şi alţi slujitori ai sfintelor altare.

Credincioşii bisericii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie, alături de oaspeţi şi invitaţi veniţi să aducă cinstire familiei preotului Simion Săsăujan.

Curajul vestirii Învierii Domnului

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a subliniat curajul Femeilor Mironosiţe de a mărturisi şi vesti Învierea Mântuitorului Iisus Hristos.

„Prăznuim astăzi pe acele femei purtătoare de mir care, împreună cu Maica Domnului, au rămas alături de Mântuitorul Iisus Hristos şi L‑au însoţit pe Golgota şi până la mormânt, pe când ucenicii au stat încuiaţi de frica iudeilor. Pline de curaj, ele s‑au dus dis‑de‑dimineaţă la mormânt ca să îndeplinească rânduiala sau obiceiurile faţă de cei adormiţi. Mironosiţele au fost învrednicite de Dumnezeu să vină şi să vadă primele cu ochii lor mormântul gol şi să primească mărturia Învierii de la îngerul care stătea pe piatra mormântului. Cele trei curajoase şi statornice slujitoare ale Domnului Hristos sunt pomenite cu numele: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea. Fapta pilduitoare de dragoste şi de slujire faţă de Domnul a Femeilor Mironosiţe a rămas mereu vie în sufletul femeilor creştine. Curajul lor puternic şi sfânt care a învins frica, bărbăţia lor mucenicească vor umple istoria creştină şi-i vor uimi pe asupritorii păgâni. Acesta este motivul pentru care astăzi, a treia duminică după Paşti, Biserica le cinsteşte pe Femeile Mironosiţe şi le oferă pildă de urmat pentru curajul credinţa, dragostea şi devotamentul lor. (...) Azi şi în viitor, Sfânta Biserică nu se poate lipsi de apostolatul femeii creştine. De‑a pururi, femeia creştină este chemată să ducă cu curaj vestea Învierii Domnului la toată suflarea omenească, începând cu pruncii pe care îi naşte şi îi creşte şi îi închină slujirii lui Dumnezeu. Lucrarea educativă a femeii creştine se simte în familie, în Biserică şi în societate. Mamele creştine trebuie să fie la înălţimea chemării lor, să facă operă de evanghelizare ca şi Femeile Mironosiţe”, a spus ierarhul.

„Activă, aspră, în răbdare şi renunţare”

După Sfânta Liturghie, ierarhul şi soborul slujitor au săvârşit o slujbă de mulţumire pentru a înălţa rugăciuni Bunului Dumnezeu şi a‑I aduce cinstire pentru darurile revărsate asupra preotului Simion Săsăujan, a doamnei preotese Eugenia Săsăujan şi a întregii familii, în cei 87 de ani de viaţă ai părintelui Simion, în cei 60 de ani de căsătorie şi slujire preoţească, precum şi în cei peste 30 de ani de activitate social‑filantropică în cadrul Asociaţiei „Sfântul Nicolae”, filială a Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Sibiu.

În cuvântul de recunoştinţă rostit la final, preotul Simion Săsăujan le‑a mulţumit ierarhului şi soborului slujitor pentru rugăciunile înălţate şi felicitările transmise la ceas aniversar şi a evidenţiat principalele repere misionare şi pastorale din cei 60 de ani de slujire a Sfântului Altar.

„L‑am întâlnit la Bucureşti pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, care mi‑a spus: «În curând vei fi preot! Să înţelegi neputinţele oamenilor!». Atât mi‑a zis. Cuvintele acestea mi‑au rămas în minte şi în inimă, apoi le‑am pus în practică în viaţa mea preoţească. (...) Aceasta a fost slujirea mea: activă, aspră, în răbdare şi renunţare”, a subliniat pr. Simion Săsăujan.

În încheiere, preotul Liviu‑Iulian Tarcău i‑a mulţumit ierarhului pentru binecuvântare adusă în comunitatea din Valea Aurie şi tuturor celor prezenţi pentru participarea la Sfânta Liturghie arhierească şi la momentul de omagiere a ctitorului lăcaşului de cult. Sărbătoarea s‑a încheiat cu felicitările aduse familiei preotului Simion Săsăujan venite din partea celor apropiaţi şi a credincioşilor.