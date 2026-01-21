Consiliul și Adunarea eparhială a Episcopiei Oradiei, la final de mandat

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 21 Ianuarie 2026

La Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea au avut loc, în 17 ianuarie, ședințele ordinare ale celor două organisme eparhiale principale, respectiv Consiliul eparhial și Adunarea eparhială a Episcopiei Oradiei, într‑un cadru de bilanț, reflecție și mulțumire, la încheierea mandatului 2022-2026.

Începutul acestei zile a fost sfințit și binecuvântat prin săvârşirea Dumnezeieștii Liturghii la Altarul paraclisului de iarnă al catedralei, apoi a fost săvârșită slujba de Te Deum, în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, și a membrilor Adunării eparhiale, înălțându‑se rugăciuni de mulțumire pentru binecuvântările revărsate asupra întregii eparhii în anul ce s‑a încheiat.

Prima ședință ordinară, cea a Consiliului eparhial, s‑a desfășurat în paraclisul de sub Altarul catedralei.

Lucrările au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Sofronie, în prezența celor nouă membri statutari - trei clerici și șase mireni -, a membrilor Permanenței Consiliului eparhial și a părinților protopopi ai celor patru protoierii ale Eparhiei Oradiei.

Ordinea de zi a vizat analizarea, dezbaterea și aprobarea rapoartelor generale anuale privind activitățile pastoral‑misionare, administrativ‑bisericești, economice și patrimoniale, cultural‑educaționale, social‑filantropice și canonico‑juridice desfășurate în anul 2025.

Rapoartele sectoarelor de activitate ale Administrației eparhiale au fost prezentate și analizate punctual, fiind aprobate în unanimitate, iar în cadrul ședinței a fost realizată și o expunere a direcțiilor, proiectelor și priorităților eparhiale pentru anul 2026.

A urmat ședința ordinară a Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei, prezidată, de asemenea, de ierarh, desfășurată în paraclisul de iarnă al Catedralei Episcopale. Alături de membrii statutari, au participat membrii Permanenței Consiliului eparhial și cei patru părinți protopopi, la care s‑au adăugat pr. Ionuț‑Iuliu Jolța, capelanul Garnizoanei Oradea, reprezentanți ai conducerii Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei și ai Asociației Studenților Creștini Ortodocși din România - filiala Oradea.

Preasfințitul Părinte Sofronie a adresat membrilor Adunării eparhiale binecuvântări și urări de bine la începutul noului an civil, subliniind că această întâlnire se așază într‑un moment de bilanț, dar și de prețioasă recunoștință, la finalul unui mandat și în lumina lucrării împlinite în anul ce a trecut. Ierarhul a evidențiat importanța deosebită a anului 2025 şi a arătat că anul 2026 are o semnificație aparte și pentru Eparhia Oradiei, întrucât se împlinesc 90 de ani de la mutarea la veșnicele lăcașuri a Episcopului‑ctitor Roman Ciorogariu, cel dintâi arhipăstor al restatornicitei eparhii, precum și 90 de ani de la întronizarea Episcopului mărturisitor Nicolae Popovici al Oradiei, chipuri de ierarhi vrednici, care rămân pentru cler și credincioși repere luminoase și îndemnuri vii la asumarea aceleiași misiuni înalte și sfinte.

În continuare, în comisiile de specialitate, au fost prezentate rapoartele anuale și proiectele și direcțiile de acțiune pentru anul 2026. Rapoartele generale anuale au fost prezentate în plenul Adunării eparhiale, dezbătute și aprobate în unanimitate.

 

