Duminica a 9‑a după Rusalii, prăznuită în Parohia Viile Tecii

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Viile Tecii, Protopopiatul Bistrița.

Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie, având împreună în rugăciune mai mulți preoți și diaconi. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Îndoială în credință și intervenția salutară a Domnului Iisus Hristos”, în cadrul căruia a evidențiat atributul de răscumpărător și sprijinitor al Mântuitorului Iisus Hristos, precum și caracterul restaurator al Bisericii.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul coral „Axion” al Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Bistrița, coordonat de Dan Onița.

Ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Alexandru Popa. Acesta urmează să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Surduc din Protopopiatul Turda. Interpretele Cornelia Ardelean Archiudean, Teodora Florea, Mădălina Oltean și Alina Bucur au cântat, împreună cu toți credincioșii, pricesne închinate Maicii Domnului.

În semn de apreciere și recunoștință pentru întreaga activitate pastoral‑misionară, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l‑a hirotesit sachelar pe preotul paroh Dumitru Burduhos. Primarul și viceprimarul comunei Teaca, de care aparține administrativ‑teritorial și localitatea Viile Tecii, Florin Oltean și Horațiu Sorin Nacu, au fost distinși cu Ordinul „Mihai Vodă”. Simeon Drecșan a primit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, iar fostului primar al comunei Teaca, Iustian Muntean, i‑a fost acordat Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni. Mai mulți ctitori și binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, preotul paroh a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare și i‑a oferit în dar un tablou pictat al satului. La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a săvârşit slujba de binecuvântare a casei parohiale care, în ultimii ani, a fost renovată. La slujbă au participat oficialități județene și locale, alături de numeroși credincioși și fii ai satului, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare specifice zonei.