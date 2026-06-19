Festivalul de Artă Sacră „SACRUM” a fost lansat la Iași

Prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră „SACRUM IAȘI ART FESTIVAL” a fost lansată joi, 18 iunie, la Iași, în cadrul unei conferințe de presă organizate în Sala Gotică a Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”. Programat în perioada 4-30 octombrie 2026, festivalul va reuni peste 50 de evenimente culturale și artistice, având ca temă „Creatio et Intelligentia - Între Providența divină și Inteligența Artificială”.

Sala Gotică a Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași a găzduit joi, 18 iunie 2026, conferința de presă de lansare a primei ediții a Festivalului Internațional de Artă Sacră „SACRUM IAȘI ART FESTIVAL”, un proiect cultural de amploare care va reuni, în perioada 4-30 octombrie 2026, zeci de evenimente dedicate dialogului dintre patrimoniu, spiritualitate și artele contemporane.

În prezența reprezentanților instituțiilor partenere, a oamenilor de cultură și a reprezentanților mass‑media, au fost prezentate conceptul festivalului, tema ediției inaugurale și principalele repere ale programului cultural ce va transforma Iașiul, timp de aproape o lună, într‑un important centru al dialogului dintre artă, credință și noile direcții ale cunoașterii contemporane.

Festivalul este organizat prin coparticiparea Primăriei Municipiului Iași, Arhiepiscopiei Iașilor, Universității Naționale de Arte „George Enescu”, Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Muzeului Național de Artă al României, Complexului Muzeal Național „Moldova”, Muzeului Mitropolitan Iași, Operei Naționale Române Iași, Muzeului Municipal „Regina Maria”, Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Ateneului Național Iași, Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Iași și Fundației Sacrum.

Inspirat de reflecția lui Mircea Eliade, potrivit căreia „elementul esențial al condiției umane este sentimentul sacrului”, festivalul își propune să creeze un spațiu de întâlnire între tradiție și inovație, între memorie și imaginație, între experiența spirituală și expresiile culturale ale prezentului.

Tema ediției inaugurale, „Creatio et Intelligentia - Între Providența divină și Inteligența Artificială”, va aduce în atenția publicului o reflecție interdisciplinară asupra raportului dintre creație, inteligență, tehnologie și responsabilitate umană. În contextul transformărilor generate de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, organizatorii își propun să evidențieze modul în care patrimoniul spiritual și cultural poate dialoga cu noile paradigme ale cunoașterii și creației contemporane.

Programul festivalului va cuprinde peste 50 de evenimente culturale, artistice și științifice desfășurate în spații reprezentative ale municipiului Iași. Publicul va putea participa la expoziții de arte vizuale, instalații multimedia și proiecte de artă digitală, concerte de muzică sacră, clasică și contemporană, spectacole de teatru, proiecții de film, conferințe, dezbateri, mese rotunde, workshopuri și ateliere dedicate tinerilor creatori.

Printre manifestările de referință anunțate pentru această primă ediție se numără expunerea, în premieră la Iași, a unui poliptic din secolul al XIV‑lea aparținând lui Giotto di Bondone, operă de mare valoare artistică și spirituală, care va fi adusă de la Pinacoteca Nazionale di Bologna. De asemenea, organizatorii au anunțat o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși, în cadrul căreia vor fi prezentate o sculptură și mai multe obiecte personale ale marelui artist român.

Programul expozițional va include și prezentarea planurilor arhitecturale ale Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi”, realizate de arhitectul André Lecomte du Noüy, expoziții de pictură, carte sacră, artă contemporană inspirată de spiritualitatea creștină și creații ale iconarilor contemporani. Totodată, publicul va avea ocazia să admire Steagul de luptă al Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Epitaful pictat de Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop.

Un loc important în cadrul festivalului îl vor ocupa manifestările muzicale. La Iași sunt așteptați muzicianul catalan Jordi Savall împreună cu ansamblul Hesperion XXI, protopsaltul grec Nikodimos Kabarnos, tenorul Ștefan Pop și soprana italiană Claudia Pavone. De asemenea, vor susține recitaluri Corul Universității Naționale de Arte „George Enescu” și Corul „Aletheia”, care vor interpreta lucrări din patrimoniul muzical sacru universal.

Prof. univ. dr. Adrian Stoleriu, președintele Sacrum Iași Art Festival, a prezentat tema și direcțiile majore ale ediției inaugurale a evenimentului: „Tema ediției inaugurale este «Creatio et Intelligentia - Între Providența divină și Inteligența Artificială», o temă care propune o dezbatere amplă asupra relației dintre creația artistică, spiritualitatea creștină, tehnologie și responsabilitatea umană într‑o epocă marcată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale. În ceea ce privește obiectivele și impactul socio‑cultural al festivalului, Sacrum Iași Art Festival își propune să devină un reper anual al vieții culturale, artistice și spirituale din România, integrând valorile patrimoniului național într‑un dialog permanent cu marile tendințe și expresii ale culturii internaționale. Prin caracterul său interdisciplinar și internațional, festivalul urmărește să stimuleze cooperarea culturală, promovarea patrimoniului spiritual și cultural, susținerea dialogului dintre artă, știință și tehnologie și, desigur, consolidarea imaginii orașului Iași ca destinație culturală și spirituală europeană. Sacrum Iași Art Festival își propune să ocupe o nișă culturală încă insuficient explorată: aceea a conexiunilor dintre arta contemporană, patrimoniul spiritual creștin, cercetarea academică, dialogul intercultural și artele vizuale”.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a evidențiat importanța integrării manifestărilor culturale și spirituale într‑un proiect comun care să valorifice identitatea profundă a Iașiului: „În luna octombrie și de‑a lungul întregului an au loc numeroase evenimente culturale în urbea noastră, multe dintre ele având o anumită legătură cu ceea ce putem numi sacralitatea orașului și a vieții. Înțeleg, din partea organizatorilor, că intenția este ca, în luna octombrie, evenimentele care au avut loc până acum și care au o anumită tangență cu sacrul, precum și cele care urmează să fie organizate, să fie reunite într‑un cadru comun, spre bucuria ieșenilor și a pelerinilor. Nădăjduim, așadar, ca inițiativele care s‑au desfășurat până acum să continue, altele să li se alăture și toate să fie spre slava lui Dumnezeu, spre bucuria orașului nostru și, nădăjduiesc, spre folosul celor care ne trec pragul. Iar aceștia sunt numeroși, mai ales în luna octombrie, când vin aici din toate colțurile țării și din afara ei. Desigur, mulți dintre ei nu vin în primul rând pentru un act cultural, ci pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Însă nădăjduim că organizatorii festivalului vor găsi modalitățile potrivite pentru ca informația să ajungă la cât mai mulți pelerini și ca, pe lângă principalul motiv al venirii lor - închinarea în Catedrală -, să le putem oferi și alte prilejuri de bucurie. Iașiul este bogat în asemenea resurse, iar dorința noastră este ca oamenii să se întoarcă la casele lor întăriți în nădejdea pe care au așezat‑o pentru o clipă înaintea raclei Sfintei Parascheva, dar și îmbogățiți de experiențele culturale pe care orașul Iași le poate oferi atât locuitorilor săi, cât și celor care îi trec pragul”.

Organizatorii au subliniat faptul că desfășurarea festivalului în perioada Sărbătorilor Iașiului, când orașul primește anual sute de mii de pelerini și vizitatori, va contribui la promovarea patrimoniului cultural și spiritual local în fața unui public numeros, atât din țară, cât și din străinătate.

Prin caracterul său interdisciplinar și internațional, SACRUM IAȘI ART FESTIVAL își propune să devină un reper anual al vieții culturale românești și europene, oferind un spațiu de reflecție asupra marilor provocări ale prezentului și asupra rolului pe care arta, cultura și spiritualitatea îl pot avea în configurarea viitorului.