Festivitatea de încheiere a anului școlar la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent joi, 18 iunie, în mijlocul elevilor Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din vechea Cetate a Bălgradului, unde a luat parte la festivitatea de încheiere a anului școlar 2025‑2026. Ceremonia a fost organizată la Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia. Festivitatea a început cu slujba de Te Deum, săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, care a rostit un cuvânt duhovnicesc în care a subliniat importanța viețuirii noastre în acord cu principiile moralei creștine. De asemenea, ierarhul i‑a îndemnat pe tinerii teologi să Îl așeze pe Mântuitorul Iisus Hristos la prezidiul vieții lor personale.

În continuare, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor care au obținut rezultate remarcabile atât pe parcursul anului școlar, cât și la numeroasele olimpiade naționale și concursuri la care au luat parte. În ultima parte a evenimentului, pr. prof. dr. Nicolae Topîrcean, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, a adresat felicitări elevilor și cadrelor didactice pentru rezultatele obținute pe parcursul anului școlar 2025‑2026.