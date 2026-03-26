Hramul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, la 20 ani de la înființare

La praznicul Bunei Vestiri, miercuri, 25 martie, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și‑a sărbătorit hramul, sărbătorind 20 de ani de la înființare. În această zi s‑au împlinit şi 15 ani de când Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a fost întronizat în demnitatea de Arhiepiscop și Mitropolit.

Momentul aniversar a fost marcat la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca, unde Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, împreună cu alți 10 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul ortodox român al Europei Occidentale și Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale; Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului; Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei; Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; Preasfințitul Părinte Samuel Bistriţeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului; Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului; Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a rostit un cuvânt de învățătură despre semnificația și importanța sărbătorii Bunei Vestiri pentru istoria mântuirii noastre. De asemenea, a punctat că Fecioara Maria L‑a purtat în pântecele ei, în inima ei și în viața ei pe Cel care astăzi este Mântuitorul nostru. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârşit un polihroniu, iar clericii și credincioșii prezenți, dar și reprezentanții mai multor instituții publice, l‑au felicitat pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, cu prilejul sărbătoririi a 15 ani de slujire arhierească în demnitatea de Arhiepiscop și Mitropolit al Clujului.

Arhim. Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane, i‑a transmis ierarhului urările din partea clerului şi a credincioşilor din cuprinsul mitropoliei, oferindu‑i o cruce de binecuvântare și un aranjament floral.

Părintele Mitropolit Andrei a rememorat evenimentele de acum 20 de ani de la înființarea Mitropoliei Clujului, precum și momentul istoric din 2011, când a fost întronizat, de Patriarhul Daniel al României, drept cel de‑al doilea Mitropolit al Clujului. De asemenea, I‑a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra sa și a credincioșilor încredințați spre păstorire, tuturor celor prezenți la hram, dar și celor care i‑au stat alături în toți acești ani de slujire arhierească.