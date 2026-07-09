„Întâlnirea moților cu istoria” la Dupăpiatră-Cheia, judeţul Hunedoara

În localitatea Dupăpiatră-Cheia din comuna Buceș, judeţul Hunedoara, a avut loc duminică, 5 iulie, tradiționalul eveniment religios și cultural „Întâlnirea moților cu istoria”, ediţia a 54-a. Manifestarea amintește de jertfa eroilor și de victoria moților din 1849, sub conducerea lui Avram Iancu, în aceste locuri.

În Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” din Parohia Dupăpiatră-Sat, Protopopiatul Brad, s-a săvârșit Sfânta Liturghie, apoi, la monumentul „Crucea Iancului”, închinat eroilor de la Revoluția din 1848-1849, în prezența reprezentanților autorităților, s-a săvârșit slujba Parastasului, fiind pomeniți eroii neamului românesc, moment urmat de depunerea de coroane și defilarea armatei. Cu acest prilej, mesajul din partea Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a fost transmis de pr. Alexandru Letea, protopopul Bradului.

Evenimentul s-a încheiat cu tradiționalul program folcloric, care a pus în valoare bogatul patrimoniu tradițional al Țării Zarandului.