Lansarea Psaltirii în ediție bilingvă la Palatul Patriarhiei

În contextul manifestărilor desfășurate în ultimele zile cu prilejul sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, marți, 15 iulie, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit evenimentul dedicat lansării ediției bilingve, greco-române, a Psaltirii, lucrare apărută la Editura Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos. La eveniment a luat parte și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Psaltirea Vatopedină reprezintă rodul unei conlucrări exemplare între părinții acestei mănăstiri conduse de părintele arhimandrit Efrem Vatopedinul și o echipă de cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, coordonată de părintele prof. dr. Constantin Coman. Textul grecesc urmează versiunea liturgică athonită, plecând de la textul bizantin, iar cel românesc păstrează fidelitatea față de Septuaginta și melosul ortodox al rugăciunii. Lucrarea include și o postfață foarte consistentă care tratează pe larg principiile de traducere și izvoarele, bibliografia și metoda folosite. Această ediție a Psaltirii cuprinde titluri liturgice și împărțirea pe catisme pentru a facilita citirea rânduită în cult sau în particular, fiind înfrumusețată cu miniaturi bizantine autentice regăsite în manuscrise păstrate în biblioteca Mănăstirii Vatoped.

La evenimentul moderat de părintele prof. dr. Constantin Coman au luat parte, alături de Patriarhul României, și ierarhi membri ai Sfântului Sinod, cadre didactice, clerici, monahi și monahii, dar și un număr impresionant de credincioși și persoane interesate. În deschiderea evenimentului a luat cuvântul părintele Constantin Coman, care a prezentat istoria acestui proiect și particularitățile sale, precum și istoria colaborării cu mănăstirea athonită, afirmând că echipa de traducători de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București s-a bucurat și de sprijinul Mănăstirii Putna: „Psaltirea bilingvă, editată de Sfânta Mănăstire a Vatopedului, este un proiect care se înscrie în cadrul unui parteneriat binecuvântat și frumos între Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București și Mănăstirea Vatoped. Acest parteneriat începea acum aproximativ 20 de ani prin participarea unor grupe de studenți ai facultății noastre la programul mănăstirii, timp în care, drept ascultare, studenții ajutau la biblioteca mănăstirii. Ulterior, am realizat o ediție bilingvă a Noului Testament pe care am lansat-o, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, în octombrie 2022. Acest parteneriat este foarte benefic și ne dorim foarte mult să continue. (...) Ne bucurăm că acest proiect al Psaltirii bilingve cultivă și dezvoltă dialogul teologiei academice cu viața monahală în complexitatea ei, dialogul între teologia de școală și teologia experienței. Am simțit, pe parcursul acestui proiect, că se lucrează legătura și iubirea între frați. Cred că este foarte plăcut Bunului Dumnezeu și ziditor pentru oameni ca aceștia să se întâlnească și să conlucreze în proiecte comune, mai ales în cele ce țin de mărturia creștină, de viața bisericească și duhovnicească. Părinții români de la Mănăstirea Putna și părinții greci din obștea Vatopedului au fost alături de noi. Ne-am bucurat că, prin acest smerit proiect al nostru, am apropiat cele două mănăstiri care au un rol important în zilele noastre în viața bisericească. Am simțit, totodată, că am contribuit la o mică întărire a unității ortodocșilor. Intrând în arhiva românească din Vatoped și răsfoind câteva manuscrise, am constatat cât de asumată era conștiința unității ortodocșilor în vremea lui Constantin Brâncoveanu, de exemplu. Cred că, într-un timp în care sunt presiuni din toate direcțiile asupra unității Ortodoxiei, cel puțin la nivel teologic, academic și științific, putem să ne întâlnim și să ne asociem spiritualității monahale”.

În continuare, părintele lect. dr. Cosmin Daniel Pricop, decanul Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul”, și-a exprimat recunoștința pentru realizarea acestui proiect și a evidențiat aspectele ce stau la baza legăturii dintre cele două traduceri bilingve, a Noului Testament și a Psaltirii, și facultatea bucureșteană: „Primul aspect este cel al echipei care s-a ostenit la traducerea și transpunerea textului grecesc în limba română într-o manieră care ține cont de duhul bisericesc, liturgic, evident fără a face rabat de la precizia terminologică. Colegii Octavian Gordon, Alexandru Mihăilă și Sabin Preda, sub coordonarea părintelui profesor Constantin Coman, reprezintă un etalon al studiului și cercetării teologie în slujba Bisericii. Rigoarea academică, cunoașterea precisă a nuanțelor textului original, disciplina de lucru și capacitatea de a lucra în echipă, simțul liturgic și integrarea cercetării în realitatea concretă a ritmului vieții Bisericii sunt câteva dintre trăsăturile care îi caracterizează. Facultatea este onorată să aibă în componența ei cadre didactice de un asemenea profesionalism și de o asemenea anvergură. Al doilea aspect al legăturii facultății din București cu Psaltirea este de fapt acela al legăturii cu Mănăstirea Vatoped. Chiar săptămâna trecută am făcut parte, alături de alți colegi, dintr-o comisie de selecție a studenților pentru programul de studiu duhovnicesc la această mănăstire. De asemenea, acum 21 de ani, în vara anului 2004, am fost unul dintre membrii primului grup de zece studenți teologi de la București care a mers la Vatoped pentru un astfel de program desfășurat pe parcursul a trei săptămâni, iar experiența de atunci mi-a rămas vie în amintire. Facultatea este recunoscătoare pentru că poate oferi studenților ei, cu sprijinul Mănăstirii Vatoped, astfel de stagii și se gândește și la posibilitatea de extindere a acestei cooperări prin implicarea cadrelor didactice și a doctoranzilor ei”.

Arhimandritul Efrem Vatopedinul a rostit apoi un cuvânt duhovnicesc în care a realizat o frumoasă pledoarie pentru erminia isihastă sau filocalică a psalmilor: „Cu prilejul venirii cinstitului cap al Sfântului Ioan Gură de Aur la București, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am ajuns și la lansarea Psaltirii. Adevărul este că noi, monahii, citim încontinuu Psaltirea, însă acum, pentru a coordona întreaga lucrare de pregătire a Psaltirii la Vatoped, am fost nevoit să o citesc și eu de mai multe ori. Cu adevărat vă mărturisesc că Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru faptul că sunt creștin-ortodox, pentru faptul că sunt monah și pentru faptul că m-am născut în vremea Noului Testament. Rămân uimit de Prorocul David care era împărat, dar totodată și isihast și ascet, și observ la el cum vedea prezența lui Dumnezeu-Cuvântul neîntrupat în Vechiul Testament și cum vedea înainte cu zece veacuri prezența Aceluiași Cuvânt ca Dumnezeu întrupat. Este o mare minune în Biserica noastră, fiindcă în acest proroc, care era și el păcătos și care a făcut greșeli groaznice, vedem măreția și milostivirea lui Dumnezeu și cum i-a fost dăruită această luminare ca să vadă cu atât de multe veacuri înainte și să se întoarcă către Dumnezeu cu atât de multă dragoste dumnezeiască. El însuși pomenește întâmplări care țin de viața lui Dumnezeu-Cuvântul întrupat. Acest proroc L-a iubit pe Dumnezeu, și Psaltirea a ajuns să fie pildă pustnicilor, asceților, isihaștilor. Psaltirea este o carte scrisă spre desfătarea duhovnicească nu doar a monahilor, ci și a tuturor creștinilor”.

La final, Părintele Patriarh Daniel i-a mulțumit părintelui arhimandrit Efrem pentru aducerea la București, spre închinare, a cinstitului cap al Sfântului Ioan Hrisostom, pentru apariția și lansarea acestei ediții a Psaltirii, precum și pentru sprijinul acordat în privința cererii adresate de Patriarhia Română Patriarhiei Ecumenice pentru canonizarea a patru părinți aghioriți de origine română. În continuare, Preafericirea Sa a rostit cuvântul de binecuvântare intitulat „«Psaltirea» în ediție bilingvă - un eveniment editorial și duhovnicesc de excepție”.

În semn de apreciere pentru efortul depus în realizarea acestui proiect, Patriarhul României a oferit Diploma Anului Centenar al Patriarhiei Române, cu medalie, părintelui arhimandrit Efrem, pentru Mănăstirea Vatoped, și membrilor echipei de traducători: pr. prof. dr. Constantin Coman; diac. lect. dr. Sabin Preda; conf. dr. Alexandru Mihăilă; și lect. dr. Octavian Gordon.

După încheierea evenimentului, în Sala „Consilium” a Palatului Patriarhiei, în semn de prețuire și binecuvântare, Preafericirea Sa le-a oferit Ordinul „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”, arhimandritului Alexie Ianos și ieroschimonahilor Chiril Iancu, Pahomie Andreica și Isaac Gorbul. Totodată, Părintele Patriarh le-a acordat Medalia Anului Centenar al Patriarhiei Române schimonahilor Daniil Cotescu, Vasile Romanescu, Gavriil Bănculescu și Ermolae Racolța. Tuturor acestora, precum și starețului Efrem Vatopedinul, pentru biblioteca mănăstirii, Patriarhul României le-a oferit și volumul „Brâncuși - sculptor creștin ortodox” în limba greacă sau română.

Fiecare persoană prezentă la eveniment a primit în dar, din partea Mănăstirii Vatoped, un exemplar al Psaltirii bilingve.