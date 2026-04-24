Liturghie arhierească la schitul din Veştem, judeţul Sibiu

La sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit la Schitul „Înălţarea Domnului” din localitatea Veştem, judeţul Sibiu.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită în biserica aşezământului monahal, iar mulţi credincioşi din comunităţile apropiate şi pelerini au venit la Veştem pentru a participa la slujba religioasă şi pentru a se ruga împreună cu soborul slujitor în această zi de mare sărbătoare. Ierarhul a liturghisit împreună cu un sobor de preoți şi diaconi, iar alături de obștea condusă de monahia Epiharia Predescu şi de credincioşii prezenţi s‑au aflat oficialităţi locale, informează Mitropolia Ardealului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu l‑a hirotonit preot pe diaconul Gabriel Murgoiu.

Jertfă şi biruinţă

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a vorbit credincioşilor prezenţi despre modelul de credinţă pe care ni‑l oferă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

„Sfântul Gheorghe, fiind un tânăr destoinic, s‑a aflat în atenția celorlalți și mai ales a împăratului și a fost cinstit, după moartea tatălui său, cu funcții mari. Ajuns chiar în armată, în garda împăratului, pentru ca să‑l păzească pe acesta, n‑a putut suporta răutatea demonică a împăratului Dioclețian față de creștini. Sfântul Gheorghe, fiind apropiat de împărat şi văzând chinurile pe care le‑a pornit împotriva creștinilor, la un moment dat s‑a declarat și el creştin și a spus: «Și eu sunt creștin. Și eu cred în Dumnezeul cel adevărat care este Mântuitorul lumii, Iisus Hristos. Nu pot rămâne în slujirea împăratului decât în calitatea mea de creștin». Au urmat tot felul de acțiuni împotriva lui. Întâi de toate, au dorit să‑l determine să renunţe la creştinism cu tot felul de amăgiri, cu fel și fel de oferte. I s‑a oferit chiar să fie al doilea, după împărat, în cinstire. Și el a spus: «Nu ai să‑mi oferi mie o cinstire mai mare decât o am eu în fața Dumnezeului meu şi pentru cinstea ta eu nu‑mi lepăd credința mea». A urmat şirul acestor chinuri pe care le‑au suportat primii creștini”, a spus ierarhul.

De asemenea, Părintele Mitropolit Laurențiu a subliniat că exemplul sfinților trebuie să fie urmat prin dăruirea față de Hristos: „Să fii un om credincios, un om cuminte, un om iubitor de semeni, un om care, din tot ceea ce are ca daruri ale lui Dumnezeu, le împarte cu alții, le înmulțește, face în așa fel încât din casa lui, apoi din comunitatea în care trăiește, din lumea în care s‑a născut, să izvorască bucuria învierii, bucuria mântuitoare, nădejdea aceasta că peste toate greutățile, peste toate necazurile, peste toate supărările și chinurile care vin asupra noastră - din cauza păcatelor noastre, foarte multe dintre ele -, avem posibilitatea să devenim biruitori, urmărind sau urmând pilda sfinților”, a subliniat ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, stareţa aşezământului monahal, monahia Epiharia Predescu, i‑a mulţumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă în zi de sărbătoare şi i‑a oferit în dar o icoană.