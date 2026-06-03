Marele Mucenic Ioan cel Nou prăznuit la Suceava

Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, grabnic ajutător, mângâietor și făcător de minuni, i‑a binecuvântat pe toți cei care i s‑au închinat și i‑au adus prinos de dragoste și mulțumire în cele patru zile prilejuite de manifestările dedicate acestuia la Suceava.

Prăznuirea sfântului ocrotitor a fost prilej de comuniune duhovnicească pentru credincioșii din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și nu numai. Patru ierarhi ai Bisericii noastre s‑au aflat, cu ocazia hramului, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, pentru a înălța rugăciuni către Preamilostivul Dumnezeu și către cel dintâi ocrotitor al Moldovei.

După închinarea la cinstitele moaște, așezate într‑o raclă deosebită din lemn de stejar sculptat, într‑un baldachin special împodobit sub teii din incinta ansamblului monastic, a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Altarul amenajat în apropierea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință”, de către Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților; Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

La ceas de sărbătoare pentru întreaga eparhie, răspunsurile liturgice au fost oferite de corala mixtă care îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Ioan cel Nou, dirijată de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a evidențiat modelul de credință, milostenie și mărturisire al ocrotitorului Cetății Sucevei. Ierarhul a arătat că Sfântul Ioan cel Nou, deși era negustor, și‑a pus întreaga agoniseală în slujba celor săraci și nevoiași, împlinind poruncile iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a subliniat statornicia sa în dreapta credință, mărturisită cu prețul vieții în fața prigonitorilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic le‑a mulțumit ierarhilor pentru prezență, soborului pentru împreuna-slujire, corului și părinților organizatori, „părintelui stareț și marelui eclasiarh al Catedralei Arhiepiscopale pentru frumoasa organizare; arhim. Valerian Radu s‑a ocupat de buna rânduială a slujbelor, iar părintele stareț arhim. Serafim Grigoraș de cele administrative pentru pregătirea unui astfel de moment”.

Întâistătătorul Eparhiei Sucevei și Rădăuților a dat citire textului care sintetizează profunzimea acestei sărbători, Decalog la prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

Înainte de apolis, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie a rostit rugăciunile de dezlegare și pe cele pentru sănătate trupească și sufletească.