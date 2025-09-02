Moaștele Sfântului Cuvios Calistrat la hramul Mănăstirii Timișeni

Mănăstirea Timișeni din localitatea Șag, județul Timiș, și‑a serbat hramul vineri, 29 august, la sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Sărbătoarea a fost încununată de prezența moaștelor Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, care au fost așezate spre închinare în incinta așezământului monahal.

Sărbătoarea hramului Mănăstirii Timișeni a fost celebrată cu evlavie de numeroși pelerini care au avut bucuria duhovnicească de a se închina cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2024, care a viețuit timp de cinci ani în vatra timișeană. Printre participanți s‑au aflat și membri ai Asociației Studenților Creștin‑Ortodocși Români, membri ai Ligii tinerilor din Parohia Șag, reprezentanți ai autorităților județene și locale, se arată pe site‑ul mitropolia‑banatului.ro.

La orele dimineții, soborul de slujitori a întâmpinat racla cu moaștele sfântului cuvios aduse de la Mănăstirea Vasiova de către o delegație condusă de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, aceasta fiind purtată în procesiune și așezată spre închinare. În continuare, la Altarul de vară al mănăstirii, soborul de ierarhi, înconjurați de numeroși preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Episcopul Caransebeșului, care a vorbit despre mărturia Sfântului Ioan Botezătorul și despre viața pilduitoare a Sfântului Cuvios Calistrat, monah originar din Moldova, întemeietor al Mănăstirii Timișeni și slujitor în mai multe mănăstiri din Banat, cunoscut pentru darul rugăciunii și al vindecării. „Astăzi îl cinstim pe Sfântul Proroc, Înaintemergătorul și Botezătorul Ioan. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul marchează și încheierea anului bisericesc. Ne‑am adunat la Mănăstirea Timișeni pentru a‑l cinsti și pe un alt sfânt al Bisericii noastre: este vorba de Sfântul Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova. De dimineață am adus, cu bucurie sfântă, spre închinare și cinstire, moaștele sale aici, la Mănăstirea Timișeni, pentru că Sfântul Calistrat a binecuvântat, prin rugăciunile sale, aceste două mănăstiri bănățene”, a spus Preasfinţitul Părinte Lucian.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a mulțumit ierarhilor pentru participarea la hramul mănăstirii timișene, oferindu‑le în dar icoane cu chipul Maicii Domnului. În cuvântul rostit, Mitropolitul Banatului a subliniat comuniunea de credință a românilor din toate regiunile țării: „Mulțumim Moldovei pentru că a dăruit Banatului un sfânt. Cu ce am putea răsplăti Moldova? Cu recunoștința noastră pentru totdeauna. Nu puțini părinți au venit în aceste părți și cred că, cu timpul, Dumnezeu ne va lumina și vom descoperi din tezaurul Bisericii noastre și alți sfinți spre canonizare. De aceea mă înclin înaintea Moldovei și sărut cu recunoștință icoana ei binecuvântată. Moldova a dăruit mulți sfinți părinți în aceste părți, însă bănățenii știu să răsplătească. Astfel, Banatul le‑a dăruit moldovenilor un mitropolit, care este astăzi Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel”.

Cu același prilej, o mărturie prețioasă despre slujirea Sfântului Cuvios Calistrat a oferit și Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, care l‑a cunoscut personal.

Toți credincioșii care au participat la sărbătoarea hramului Mănăstirii Timișeni au primit la plecare, din partea obștii, iconițe, anafură și produse alimentare.