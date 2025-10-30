Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Pelerinaj la Peștera Sfintei Teofana Basarab în Bulgaria

Un articol de: Pr. Ginel Aurelian Ivan - 30 Octombrie 2025

Și anul acesta, Sfânta Teofana Basarab ne‑a primit în peștera în care s‑a nevoit cu secole în urmă, în Bulgaria. Am urmat deja obiceiul ca, la ziua de sărbătorire a Sfintei Teofana Basarab, la 28 octombrie, un preot din Patriarhia Română să participe la slujba arhierească săvârșită în zona Ivanovo, mai sus de Ruse (la invitaţia trimisă de IPS Naum, Mitropolit de Ruse, către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României).

Am fost însoțit de un grup de pelerini, credincioși români, care au vrut să afle mai multe despre Sfânta Teofana și să participe la Liturghia arhierească oficiată de Preasfințitul Episcop‑vicar Macarie de Glavinița, în prezența unui sobor ales de preoți, din care a făcut parte și părintele Kiril Sinev, reprezentantul Patriarhiei Bulgare la noi în țară.

Pelerinii români s‑au bucurat de o primire călduroasă din partea credincioșilor bulgari, prezenţi la eveniment. Răspunsurile liturgice la strană au fost date în limba română (protopsaltul Ioan Emilian Nedelcea, pictor de icoane). Simbolul de credință și Rugăciunea Domnească au fost rostite în limba română. La eveniment a participat și Gheorghiță Ciocioi, traducător de literatură bisericească în limba română. La întoarcerea în țară din pelerinajul săvârşit ne‑am închinat în Mănăstirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, situată în marginea satului Basarabov, pe malul râului Lom. Prin rugăciune şi pelerinajul săvârșit în aceste locuri dorim să popularizăm cât mai mult cultul Sfintei Teofana Basarab.

 

