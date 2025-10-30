Pelerinaj la Peștera Sfintei Teofana Basarab în Bulgaria

Și anul acesta, Sfânta Teofana Basarab ne‑a primit în peștera în care s‑a nevoit cu secole în urmă, în Bulgaria. Am urmat deja obiceiul ca, la ziua de sărbătorire a Sfintei Teofana Basarab, la 28 octombrie, un preot din Patriarhia Română să participe la slujba arhierească săvârșită în zona Ivanovo, mai sus de Ruse (la invitaţia trimisă de IPS Naum, Mitropolit de Ruse, către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României).

Am fost însoțit de un grup de pelerini, credincioși români, care au vrut să afle mai multe despre Sfânta Teofana și să participe la Liturghia arhierească oficiată de Preasfințitul Episcop‑vicar Macarie de Glavinița, în prezența unui sobor ales de preoți, din care a făcut parte și părintele Kiril Sinev, reprezentantul Patriarhiei Bulgare la noi în țară.

Pelerinii români s‑au bucurat de o primire călduroasă din partea credincioșilor bulgari, prezenţi la eveniment. Răspunsurile liturgice la strană au fost date în limba română (protopsaltul Ioan Emilian Nedelcea, pictor de icoane). Simbolul de credință și Rugăciunea Domnească au fost rostite în limba română. La eveniment a participat și Gheorghiță Ciocioi, traducător de literatură bisericească în limba română. La întoarcerea în țară din pelerinajul săvârşit ne‑am închinat în Mănăstirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, situată în marginea satului Basarabov, pe malul râului Lom. Prin rugăciune şi pelerinajul săvârșit în aceste locuri dorim să popularizăm cât mai mult cultul Sfintei Teofana Basarab.