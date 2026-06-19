Pomenire și simpozion la Timișoara, la 75 de ani de la deportările în Bărăgan

La împlinirea a 75 de ani de la deportările în Bărăgan, Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan (AFDB), în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara, a organizat joi, 18 iunie, o serie de manifestări comemorative dedicate memoriei victimelor represiunii comuniste.

Evenimentele au debutat în Parcul Justiției din Timișoara, la Monumentul Deportaților în Bărăgan, unde Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a oficiat o slujbă de pomenire, împreună cu un sobor de preoți de la Catedrala Mitropolitană din oraş și alți slujitori invitați. Au participat membri ai Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, foști deținuți politici, urmași ai celor deportați, reprezentanți ai administrației locale și județene, precum și numeroși credincioși.

În cuvântul adresat celor prezenți, Părintele Mitropolit Ioan a evocat drama deportărilor începute la 18 iunie 1951, descriind acea zi drept o „furtună” a suferinței care a cuprins întreaga frontieră bănățeană. Mesajul său a fost unul al recunoștinței față de cei care au îndurat exilul forțat și al responsabilității de a păstra vie memoria acelor evenimente. Ierarhul a subliniat importanța transmiterii adevărului istoric către generațiile tinere, îndemnând familiile să îi aducă pe copii și nepoți la astfel de momente comemorative. „E bine că veniți cu o lumânare la momentul acesta, dar poate că aveți vreun fiu, vreo fiică, vreun nepot. Aduceți‑i cu dumneavoastră la aceste momente de comemorare, să nu se uite încă mult timp cele petrecute în urmă cu 75 de ani în istoria poporului român. Dumnezeu să dea pace în țară, pace în lume și asemenea evenimente de pustiire a neamului să nu se mai abată niciodată peste pământul nostru românesc”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa. Într‑un gest simbolic, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a oferit unor participanți spice de grâu aduse din Bărăgan, evocând astfel memoria celor deportați.

La finalul slujbei, președintele AFDB, avocatul Tiberiu Sarafolean, a mulțumit chiriarhului pentru binecuvântare și rugăciune, invitând participanții la Simpozionul „75 de ani de la deportarea în Bărăgan”, desfășurat în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran”.