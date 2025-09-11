La Mănăstirea Antim din București a avut loc, în data de 11 septembrie 2025, expoziția intitulată „Artă în detenție - oameni, emoții, culoare”, eveniment cultural și spiritual ce a reunit lucrări
Popas duhovnicesc și cultural în ținutul Buzăului
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, joi, 4 septembrie 2025, un grup de tinere din Parohia Neculele, Protoieria Focșani II, membre ale Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române - Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, au făcut un popas duhovnicesc și cultural în județul Buzău. Această inițiativă a reprezentat o răsplată pentru implicarea lor constantă în activitățile parohiei și ale societății, desfășurate pe parcursul întregului an.
Sub îndrumarea și cu sprijinul părintelui paroh Constantin Potop și al preotesei Marlena Potop, tinerele s‑au bucurat de frumusețea și bogăția spirituală a zonei, vizitând Vulcanii Noroioși, Mănăstirea Rătești, Mănăstirea Ciolanu, Muzeul Bisericesc eparhial și Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău.
Ziua s‑a încheiat la Ceainăria Culturală din Buzău, într‑o atmosferă caldă și prietenoasă, unde grupul a trăit momente de comuniune și împlinire.