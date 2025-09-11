Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas duhovnicesc și cultural în ținutul Buzăului

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 11 Septembrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, joi, 4 septembrie 2025, un grup de tinere din Parohia Neculele, Protoieria Focșani II, membre ale Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române - Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, au făcut un popas duhovnicesc și cultural în județul Buzău. Această inițiativă a reprezentat o răsplată pentru implicarea lor constantă în activitățile parohiei și ale societății, desfășurate pe parcursul întregului an.

Sub îndrumarea și cu sprijinul părintelui paroh Constantin Potop și al preotesei Marlena Potop, tinerele s‑au bucurat de frumusețea și bogăția spirituală a zonei, vizitând Vulcanii Noroioși, Mănăstirea Rătești, Mănăstirea Ciolanu, Muzeul Bisericesc eparhial și Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău.

Ziua s‑a încheiat la Ceainăria Culturală din Buzău, într‑o atmosferă caldă și prietenoasă, unde grupul a trăit momente de comuniune și împlinire.

 

