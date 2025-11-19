Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Preoții din Iași s‑au întâlnit în conferință

Știri
Data: 19 Noiembrie 2025

În această dimineață, la Centrul de Evenimente AGORA, a avut loc conferința preoțească pentru clericii din protopopiatele Iași I, II și III. La Sfânta Liturghie, precum și la discuțiile din cadrul evenimentului, a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Conferința a fost susținută de pr. dr. Bogdan Racu, inspector eparhial pentru cateheză al Centrului eparhial Iași, care a prezentat tema: „Preoți și credincioși în lucrarea Evangheliei. Patriarhia Română - 100 de ani”.

Conferințele preoțești se desfășoară periodic în protoieriile Arhiepiscopiei Iașilor și sunt prezidate de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan sau de către delegatul chiriarhului. Un preot din fiecare protopopiat prezintă un referat pe tema propusă, sesiunea continuă cu dezbateri pe subiectul prezentat, iar clericii vor primi, la final, diferite sfaturi pastorale și îndemnuri duhovnicești din partea ierarhului. La finalul întâlnirii, Părintele Mitropolit a audiat mai mulți preoți participanți.

 

