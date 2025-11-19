Preoții din Iași s‑au întâlnit în conferință

Data: 19 Noiembrie 2025

În această dimineață, la Centrul de Evenimente AGORA, a avut loc conferința preoțească pentru clericii din protopopiatele Iași I, II și III. La Sfânta Liturghie, precum și la discuțiile din cadrul evenimentului, a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Conferința a fost susținută de pr. dr. Bogdan Racu, inspector eparhial pentru cateheză al Centrului eparhial Iași, care a prezentat tema: „Preoți și credincioși în lucrarea Evangheliei. Patriarhia Română - 100 de ani”.

Conferințele preoțești se desfășoară periodic în protoieriile Arhiepiscopiei Iașilor și sunt prezidate de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan sau de către delegatul chiriarhului. Un preot din fiecare protopopiat prezintă un referat pe tema propusă, sesiunea continuă cu dezbateri pe subiectul prezentat, iar clericii vor primi, la final, diferite sfaturi pastorale și îndemnuri duhovnicești din partea ierarhului. La finalul întâlnirii, Părintele Mitropolit a audiat mai mulți preoți participanți.