Procesiune cu icoane și stâlpări la Suceava

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit duminică, 5 aprilie, Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al eparhiei, pe un podium amenajat lângă Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În ajun, a avut loc la Suceava Procesiunea de Florii.

Răspunsurile liturgice, precum și cântările interpretate de Corul mixt „Sfântul Ioan cel Nou” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de părintele Ionuț Lucian Tablan Popescu, dar și Grupul psaltic „Dimitrie Suceveanu”, coordonat de arhid. Ilie Leonte, au dat solemnitate acestui mare praznic al creștinătății. La final, chiriarhul a citit decalog alcătuit pentru a sintetiza tâlcurile evenimentului Intrării Domnului în Ierusalim. Pe lângă ramurile de finic și salcie binecuvântate, credincioșii au primit în dar și iconițe.

În cetatea Sucevei a avut loc sâmbătă, 4 aprilie, a cincea ediție a Procesiunii de Florii. Ajunul praznicului a început la Catedrala „Nașterea Domnului” Mărășești - Suceava, PS Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a săvârșit împreună cu un sobor de slujitori Vecernia Floriilor. Ierarhul a binecuvântat stâlpările care au fost împărțite apoi clericilor și sucevenilor prezenți. Participanții, purtând în mâini ramurile sfințite, rugându-se și ascultând cântările specifice sărbătorii Floriilor, interpretate de Grupul psaltic „Dimitrie Suceveanul”, s-au îndreptat spre Catedrala Arhiepiscopală din Suceava - Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”. Tineri îmbrăcați în port popular au fost înaintemergători cu icoana praznicului Intrării Domnului în Ierusalim, împodobită cu flori.

Din alai au făcut parte monahii ale mănăstirilor bucovinene care au avut în mâini cățui și marame, copii și tineri îmbrăcați în costume populare, membri ai organizației ATOS (Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni) care au însoțit icoana cu prapuri, elevi din centre catehetice „Eclessia” din cuprinsul eparhiei și, nu în ultimul rând, tinerii ASCOR filiala Suceava. Itinerarul a fost punctat de două opriri, în fața bisericilor „Sfântul Nicolae” și „Sfânta Înviere”, iar în curtea catedralei, clericii și credincioșii au fost întâmpinați de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul și de slujitorii lăcașului. După ce a citit rugăciunea de binecuvântare a credincioșilor, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a transmis mesajul de binecuvântare și felicitare al Părintelui Arhiepiscop Calinic pentru procesiunea săvârșită și în acest an în Cetatea Sucevei, precum și de mulțumire și recunoștință celor care și-au adus contribuția și au făcut posibilă această manifestare a identității creștine.