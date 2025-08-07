Sărbătoare la Mănăstirea Ilva Mare, judeţul Bistriţa‑Năsăud

La sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, miercuri, 6 august, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a fost prezent în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Ilva Mare, cu prilejul hramului.

Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie în pridvorul așezământului monahal, având alături în rugăciune mai mulți preoți și diaconi. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul”. În cadrul acestuia, Părintele Mitropolit Andrei a îndemnat credincioșii să cugete la realitatea iminentă a morții și a apropierii de Domnul. Totodată, a insistat asupra rolului terapeutic al gândirii tragice aplicate plecării în veșnicie.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l‑a hirotonit preot pe diaconul Flaviu‑Cristian Teglaș pe seama Parohiei Cristeștii Ciceului din Protopopiatul Beclean.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de elevi ai Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj‑Napoca, coordonați de monahii Sofian Peter și Pantelimon Pița.

La momentul chinonicului, interpreții Mihaela Todică Gherasim, Marius Palage, Maria Augustina Pop, Adriana Cristina Pop, Marius Ianoș Beni au interpretat, împreună cu toți credincioșii prezenți la hram, pricesne închinate Maicii Domnului.

La finalul Sfintei Liturghii au fost binecuvântate prinoasele de struguri, rânduială specifică praznicului Schimbării la Față, și a fost oficiată slujba Parastasului de obște.

Părintele duhovnic Daniil Ureche a mulțumit ierarhului pentru prezența în mijlocul obştii mănăstirii şi a sutelor de credincioşi veniți în număr mare la hramul mănăstirii.

Mănăstirea „Schimbarea la Față” de la Ilva Mare este amplasată pe Valea Ilvei, la 50 de kilometri de orașul Năsăud. A luat ființă în 1992, ca schit de călugări, ctitorit de ieromonahul Daniil Ureche, actualul duhovnic, pe vatra casei părintești. Vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu a dat aprobarea și a sfințit locul în 1992. Lăcașul de cult a fost terminat în 1996, an în care, la 6 august, de hramul bisericii, a fost sfințit.

La începutul anului 1999, schitul şi‑a schimbat statutul în mănăstire de maici. În 2001 s‑a început construcția unei noi biserici, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, fiind sfințită la data de 28 septembrie 2014 de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei. În prezent, mănăstirea are 13 viețuitoare, stareță fiind stavrofora Hristofora Marinca, iar duhovnic protosinghelul Daniil Ureche.