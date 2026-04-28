Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Sărbătoare la Schitul Petrila în Duminica Sfintelor Femei Mironosițe

Sărbătoare la Schitul Petrila în Duminica Sfintelor Femei Mironosițe

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 28 Aprilie 2026

În Duminica a 3-a după Paști, a Sfintelor Femei Mironosițe, 26 aprilie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au liturghisit la Schitul „Duminica Femeilor Mironosițe” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de la Petrila.

Ierarhii au săvârșit slujba de târnosire a bisericii de lemn cu hramurile „Sfintele Femei Mironosițe”, „Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” și „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop”.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a vorbit despre modelul de credință mărturisitoare oferit de Sfintele Femei Mironosițe, mărturisire născută dintr‑o iubire jertfelnică, totală și neînfricată față de Mântuitorul Iisus Hristos. Ierarhul i‑a îndemnat pe credincioși să‑I urmeze lui Hristos, asemenea Femeilor Mironosițe, întărindu‑și credința prin rugăciune deasă și stăruitoare înaintea lui Dumnezeu.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a vorbit despre sfinţirea noului Altar şi despre prăznuirea pentru întâia oară, în această Duminică a 3-a după Paști, a Soborului Sfintelor Femei Românce.

Preasfinţitul Părinte Episcop Nestor a oferit acte de cinstire și icoana Sfântului Arsenie de la Prislop monahiei Ioana Dobeș, stareța așezământului monahal, ieromonahului Nicodim Viscopoleanu, duhovnicul schitului, preotului Constantin Mihăilă, slujitor al Catedralei Episcopale din Deva, lui Vasile Jurca, primarul orașului Petrila, și credincioșilor ctitori și binefăcători. 

 

