Sărbătoare la Schitul Petrila în Duminica Sfintelor Femei Mironosițe

În Duminica a 3-a după Paști, a Sfintelor Femei Mironosițe, 26 aprilie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au liturghisit la Schitul „Duminica Femeilor Mironosițe” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de la Petrila.

Ierarhii au săvârșit slujba de târnosire a bisericii de lemn cu hramurile „Sfintele Femei Mironosițe”, „Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” și „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop”.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a vorbit despre modelul de credință mărturisitoare oferit de Sfintele Femei Mironosițe, mărturisire născută dintr‑o iubire jertfelnică, totală și neînfricată față de Mântuitorul Iisus Hristos. Ierarhul i‑a îndemnat pe credincioși să‑I urmeze lui Hristos, asemenea Femeilor Mironosițe, întărindu‑și credința prin rugăciune deasă și stăruitoare înaintea lui Dumnezeu.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a vorbit despre sfinţirea noului Altar şi despre prăznuirea pentru întâia oară, în această Duminică a 3-a după Paști, a Soborului Sfintelor Femei Românce.

Preasfinţitul Părinte Episcop Nestor a oferit acte de cinstire și icoana Sfântului Arsenie de la Prislop monahiei Ioana Dobeș, stareța așezământului monahal, ieromonahului Nicodim Viscopoleanu, duhovnicul schitului, preotului Constantin Mihăilă, slujitor al Catedralei Episcopale din Deva, lui Vasile Jurca, primarul orașului Petrila, și credincioșilor ctitori și binefăcători.