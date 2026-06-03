Simpozionul național „Roman Ciorogariu - spirit european” la Liceul Ortodox din Oradea

La Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea s‑a desfășurat vineri, 29 mai, Simpozionul național „Roman Ciorogariu - spirit european”, ediție aniversară, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor și alte instituții educaționale, culturale și academice din județ, în contextul împlinirii a 90 de ani de la trecerea la cele veșnice a Episcopului‑ctitor al Eparhiei Oradiei.

În cadrul momentului inaugural a avut loc un scurt recital de cântări susținut de Corul ciclului primar al Liceului Ortodox, dirijat de profesoara Ioana Roman.

Lucrările simpozionului au fost moderate de pr. profesor Florin Negruțiu, inspector școlar pentru disciplina Religie, iar pr. profesor Radu‑Valer Rus, directorul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, a evocat parcursul instituției de învățământ de la înființare și până în prezent.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a rostit un cuvânt de binecuvântare și omagiu dedicat vrednicului de pomenire Episcop Roman Ciorogariu, insistând asupra dimensiunii europene a personalității sale și evidențiind faptul că marele ierarh a înțeles să își slujească neamul și Biserica fără a transforma identitatea într‑un motiv de izolare, ci într‑un temei al dialogului, al întâlnirii cu celălalt și al colaborării în slujba binelui comun.

Au urmat intervențiile reprezentanților instituțiilor partenere și ale autorităților prezente, între care: profesorul Horea Abrudan, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor; Gabriel Moisa, managerul Muzeului Țării Crișurilor și decanul Facultății de Istorie din Oradea; Ancuța Șchiop, managerul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” din Oradea, și profesor dr. Elisaveta Roșu, istoric și biograf de seamă al arhiereului aniversat.

Pr. prof. univ. dr. Constantin‑Valer Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, a susținut prelegerea intitulată „Formare morală fără formare spirituală? - Etica socială încotro?”.

Prin comunicările, dezbaterile și schimburile de experiență propuse, simpozionul a oferit un cadru de reflecție asupra legăturii dintre educație, spiritualitate și cultură, punând în lumină actualitatea moștenirii lăsate de Episcopul Roman Ciorogariu.