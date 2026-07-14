Slujirile ierarhilor hunedoreni în Duminica a șasea după Rusalii

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a resfințit Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din filia Șteia, Parohia Tomești, Protopopiatul Brad, iar apoi a săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, 12 iulie.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a rostit omilia pericopei evanghelice a minunii vindecării paraliticului din Capernaum, citită în Duminica a şasea după Rusalii, explicând că Mântuitorul Iisus Hristos i-a tămăduit celui bolnav mai întâi sufletul, prin iertarea păcatelor, și apoi trupul, demonstrând că scopul vieții pământești este acela ca omul să-și curățească sufletul și să dobândească sfințenia și viața veșnică. Ierarhul a oferit ca model de dragoste față de aproapele, pusă în practică, fapta celor patru prieteni ai paraliticului, care au dărâmat acoperișul pentru a ajunge la Hristos, arătând datoria creștinilor de a-i aduce pe cei rătăciți la întâlnirea cu Dumnezeu.

După Sfânta Liturghie, a fost săvârşită slujba Parastasului pentru Episcopul Gurie și pentru ctitorii bisericii, trecuți la cele veșnice.

Ierarhul l-a hirotesit iconom-stavrofor pe preotul paroh Cristian Cornel Meltiș, iar preotul pensionar Tiberiu Pavel, primarul comunei Tomești, Adrian Viorel Vasiu, viceprimarul Ciprian Marian Suba și credincioșii care au sprijinit lucrările efectuate la lăcașul de închinare au primit acte de cinstire.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Măgura, cu ocazia unuia dintre hramurile așezământului monahal, Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromița de la Muntele Athos, a cărui prăznuire se face în 12 iulie. Ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Marius Maricel Baştă pe seama Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” - Sălașu de Sus, din Protopopiatul Hațeg.