Zi istorică a hramului de toamnă al Catedralei Patriarhale

Credincioși bucureșteni și pelerini toate părțile țării au venit astăzi, 27 octombrie, la Catedrala Patriarhală istorică pentru a aduce laudă și mulțumire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la hramul sfântului lăcaș. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată la Altarul de vară de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului, Noua Romă, şi Patriarh Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un impresionant sobor de arhierei, preoţi şi diaconi.

Împreună cu cei doi Patriarhi la Sfânta Liturghie au slujit ierarhii din delegaţia Patriarhiei Ecumenice şi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: IPS Părinte Emanuel, Mitropolitul Calcedonului; IPS Părinte Atenagoras, Mitropolitul Belgiei; IPS Părinte Kiril, Mitropolit de Imvros și Tenedos; IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei; IPS Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei; IPS Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului; IPS Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor; IPS Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale; IPS Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord; IPS Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi; IPS Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Exarh patriarhal și Mitropolit onorific; IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; IPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului; IPS Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei; IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; IPS Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord; PS Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; PS Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; PS Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei; PS Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului; PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; PS Părinte Antonie, Episcop de Bălți; PS Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; PS Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor; PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; PS Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului; PS Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului; PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; PS Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; PS Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; PS Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei; PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei; PS Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei; PS Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; PS Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande; PS Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei; PS Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei; PS Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal; PS Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal; PS Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor; PS Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor; PS Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sibiului; PS Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului; PS Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei; PS Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului; PS Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului; PS Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; PS Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului; PS Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului; PS Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului; PS Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei; PS Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

După otpustul Sfintei Liturghii, rostit în greacă de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a anunţat citirea Actului sinodal de aniversare a Bisericii Ortodoxe Române. Documentul în care este menționată atât recunoașterea Autocefaliei din anul 1885, cât și ridicarea la rang de Patriarhie din anul 1925 a fost citit solemn de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, secretarul Sfântului Sinod.

Din mișcarea isihastă s‑a hrănit Ortodoxia în Constantinopol, în Muntele Athos și în Balcani

În continuare, Patriarhul României i‑a oferit Patriarhului Ecumenic o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor şi a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a evidențiat învățătura teologică ortodoxă despre rugăciunea isihastă: „După citirea acestui Tomos aniversar, dorim să oferim ca gest de recunoștință și mulțumire Sanctității Sale icoana cu chipul sfântului care este astăzi serbat, anume Sfântul Cuvios Dimitrie, Ocrotitorul Bucureștilor. Ieri l‑am serbat pe Sfântul Dimitrie Martirul sau Mucenicul, Izvorâtorul de Mir, care este și patronul spiritual al Sanctității Sale, pentru că la botez a primit numele de «Dimitrios». Acum un alt «Dimitrios» se adaugă, ca ajutător și rugător pentru Sanctitatea Sa, care are și numele de Bartolomeu de la călugărie. Îi dorim ani mulți cu sănătate și să aibă bucuria Sfinților Părinți isihaști, pentru că Sfântul Părinte Dimitrie cel Nou, din secolul al 14‑lea, a fost un sfânt isihast. Isihasmul este o mișcare de rugăciune continuă, rugăciunea minții sau rugăciunea inimii, rostind cuvintele: «Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește‑mă pe mine păcătosul». Acest curent de înnoire spirituală se bazează pe fericirea pe care a rostit‑o Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când a spus: «Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu». Isihastul îşi curăţă gândurile și simțirile, mintea și inima, prin rugăciune permanentă și invocare a numelui lui Iisus, care în limba ebraică este «Ieșua» și înseamnă «Dumnezeu mântuiește» sau «Dumnezeu este mântuitor». Deci a curățit numele lui Iisus mintea și inima rugătorilor isihaști și când Dumnezeu a binevoit, le‑a dăruit un har special, și anume, încă din lumea aceasta pământească să vadă Lumina cea necreată, neapusă a slavei Împărăției cerurilor, pe care au văzut‑o pe Muntele Taborului Apostolii Petru, Iacob și Ioan, când Mântuitorul S‑a schimbat la Față, dar și privind la veșmintele Sale, într‑o lumină care nu venea de la soare, ci din interiorul Său, care era slava dumnezeirii Sale. Așadar, harul Domnului nostru Iisus Hristos în care se arată iubirea lui Dumnezeu‑Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh este această Lumină neapusă, necreată din Împărăția cerurilor, care s‑a dat în arvună, arătându‑le lor slava Sa pe cât li se putea. Deci, când în secolul al 14‑lea s‑a reînnoit mișcarea isihastă prin Sfântul Grigorie Sinaitul și Sfântul Grigorie Palama, mai ales la Sfântul Munte Athos, această mișcare s‑a extins în Bulgaria, Serbia și Valahia, în Țara Românească. Așa se explică faptul că domnitorul Țării Românești a fost solicitat să trimită la Muntele Athos, la Mănăstirea Cutlumusiu sau Cutlumuș călugări români. Dar la scurt timp a aflat că acești călugări nu au stat în mănăstire, ci s‑au dus în pustie, câte doi‑trei, să se roage, pentru că erau isihaști. Atunci domnitorul a fost nevoit să trimită alți călugări la Cutlumuș. Din această mișcare isihastă s‑a hrănit Ortodoxia în Constantinopol, în Muntele Athos și apoi în țările din Balcani. Între isihaștii din timpul Sfântului Grigorie Palama, care a murit în anul 1359, în același an în care Patriarhia Ecumenică a întemeiat Mitropolia Ungrovlahiei și l‑a pus mitropolit pe Iachint de Vicina, care era isihast și el, avem și sfinți din familia domnitorului. Una dintre aceste sfinte este Teofana Basarab, care din botez s‑a numit Teodora, iar din călugărie Teofana, care avea același nume cu împărăteasa Teofana din Bizanț. Așadar, alături de acești sfinți isihaști din secolul al 14‑lea, cum este Sfântul Dimitrie cel Nou din Valea Lomului, care a fost plină de chilii săpate în munte de călugări isihaști, acum avem și părinți isihaști la Muntele Athos, printre care și patru români, părinți isihaști aghioriți sau athoniți, pe care Sanctitatea Sa a avut bunăvoința să îi treacă în rândul sfinților, în Sinodul Patriarhiei Ecumenice, din luna august și apoi din luna octombrie. Vă mulțumim, Sanctitatea Voastră, pentru că aveți o mulțime de sfinți isihaști și prieteni isihaști. Toți avem nevoie de rugăciunea altora, nu doar a noastră și aceasta este bucuria, că astăzi avem acest sfânt isihast pe care îl cinstim împreună”, a spus Patriarhul României.

Daruri pentru Catedrala Naţională şi mulţumiri adresate organizatorilor

În continuare, Patriarhul Ecumenic a rostit un cuvânt de învățătură în limba greacă, citit în română de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei. În încheiere, a oferit din partea Patriarhiei Ecumenice un set de Sfinte Vase care să fie folosite în Catedrala Națională din București.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit Sanctității Sale Bartolomeu, membrilor din delegația Patriarhiei Ecumenice, tuturor ierarhilor membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoților, diaconilor, părinților cuvioși aghioriți prezenți, precum și instituțiilor implicate în organizarea hramului Catedralei Patriarhale: Jandarmeriei Române; Primăriei Municipiului București; Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București; Poliției Române; Brigăzii Rutiere; Serviciului de ambulanță București‑Ilfov; Inspectoratului pentru Situații de Urgență București‑Ilfov; Protopopiatelor I, II, III, IV, V și VI din Capitală, precum și Protopopiatelor Ilfov Nord și Sud, Ploiești Nord și Sud, Câmpina, Urlați și Vălenii de Munte; membrilor Permanenței Consiliului Național Bisericesc; Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor; slujitorilor de la mănăstiri, parohii și de la Catedrala Patriarhală; Parohiei Afumați II, Protoieria Ilfov Nord; grupului de voluntari „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, coordonat de Sectorul învățământ și activități cu tineretul; Grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale; Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, TRINITAS TV, Radio TRINITAS, Ziarului Lumina și Agenției de Știri BASILICA și mai ales pelerinilor și credincioșilor prezenți la aceste zile de sărbătoare.

Credincioșii se pot închina la sfintele moaște așezate în baldachinul din proximitatea Catedralei Patriarhale până miercuri, 29 octombrie.