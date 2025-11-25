Zilele Şaguniene 2025 au început la Sibiu prin conferinţa preoţească de toamnă

A noua ediţie a manifestărilor dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, au început luni, 24 noiembrie, cu prima conferinţă preoţească de toamnă din acest an în Arhiepiscopia Sibiului. La conferinţă au participat preoţii din cele cinci protopopiate din judeţul Sibiu.

Conferinţa preoţească a avut loc în Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, cu participarea preoţilor din protopopiatele Sibiu, Mediaş, Avrig, Agnita şi Sălişte, iar tema conferinţei a fost „Rolul şi importanţa duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocşi români din secolul al XX‑lea”, informează Mitropolia Ardealului.

Mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a fost transmis de pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicarul mitropolitan. Părintele vicar le‑a mulţumit preoţilor pentru susţinerea ultimelor lucrări şi proiecte misionare, pastorale şi social‑filantropice ale Arhiepiscopiei Sibiului.

„Aşa cum Sfântul Ierarh Andrei Şaguna îi chema şi le solicita ajutorul preoţilor pentru diferitele proiecte pe care le‑a dezvoltat şi care au însemnat atât de mult pentru viaţa pastorală şi comunitară, pentru întreaga Biserică, la fel şi Înaltpreafinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu ne‑a chemat să fim alături prin diferite mijloace şi să fim parte la proiectele Arhiepiscopiei Sibiului. (...) Atunci când ierarhul, episcopul locului, îi cheamă pe fiii lui duhovniceşti, adică pe noi, preoţii, să fim alături şi să lucrăm împreună ceva ce poate nu ţinteşte imediat, dar care va rodi în timp şi înseamnă atât de mult pentru Arhiepiscopia Sibiului, contează şi va conta foarte mult. Mulţumim călduros tuturor celor care sunteţi de faţă, care aţi contribuit cu toată inima şi cu toată conştiinţa”, a spus pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida.

Duhovnici şi mărturisitori

În a doua parte a conferinţei, au fost susţinute referatele pregătite pentru această întâlnire. Astfel, pr. Cristinel Nicolae Husarciuc de la Parohia Sibiu‑Mihai Viteazul III a susținut referatul intitulat „Duhovnici şi mărturisitori ortodocşi români din secolul al XX‑lea”. A urmat preotul Dragoș Lupașcu de la Parohia Mândra, Protopopiatul Sălişte, cu referatul „Contribuţia marilor duhovnici la dinamizarea vieţii creștine și de sădire a principiilor evanghelice în societatea românească”, iar mai apoi a fost prezentat referatul „Chipuri de preoți duhovnici de vocaţie și mărturisitori în secolul XX”, elaborat de pr. Mihai Lomnăşan de la Parohia Geacăs, Protopopiatul Mediaş. Preotul Dumitru Nisipeanu de la Parohia Avrig I, Protopopiatul Avrig, a prezentat referatul „Monahi și monahii cu vieţuire filocalică și mărturisitori ai credinţei în veacul al XX‑lea”, iar pr. Antonie Feiereis de la Parohia Cașolt, Protopopiatul Agnita, a prezentat lucrarea „Pastoraţia specifică marilor duhovnici ai secolului al XX‑lea între realităţile ecleziale și constrângerile sociale”.

În ultima parte a conferinţei au avut loc discuţii legate de referatele prezentate, iar preoţii participanţi au avut posibilitatea să adreseze întrebări legate de anumite aspecte ale informaţiilor prezentate.