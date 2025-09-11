Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
150 de ani de la naşterea reginei Maria sărbătoriţi la San Marino

Cultură
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 11 Septembrie 2025

Un eveniment cultural dedicat împlinirii a 150 de ani de la naşterea reginei Maria va avea loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, pe parcursul întregii zile, la Palatul Kursaal din Republica San Marino. Acțiunea numită „Armonii Româneşti - Turneu Liric în Italia - San Marino”, la care accesul este gratuit, este organizată de Asociaţia Culturală „Dacia Senza Frontiere” din San Marino, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, al ambasadelor României din Italia, Malta şi San Marino și al unor instituţii din Republica San Marino.

Printre manifestări se numără expoziţia foto-documentară „Regina Maria”, realizată în parteneriat cu Muzeul Bran, care va aduce în atenţia publicului documente, fotografii, scrisori şi obiecte de artizanat; o conferinţă academică cu intervenţii ale unor personalităţi din România, San Marino, Italia şi Republica Moldova; prezentarea volumului „Regina Maria - Povestea vieţii mele”, tradus în italiană şi republicat la Editura Rediviva din Milano; o expoziţie de sculptură, semnată de artista Anna Formaniuc din Republica Moldova.

Punctul culminant al zilei va fi concertul liric cu participarea sopranelor Mihaela Anghel şi Elina Velica, acompaniate la pian de Liana Mareş de la Opera Naţională Română din Bucureşti şi de actriţa Monica Davidescu de la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”. „Regina Maria a fost un ambasador irezistibil al României, un simbol al unităţii naţionale şi al curajului feminin. Prin acest proiect, dorim să readucem în atenţia publicului moştenirea sa diplomatică şi culturală, într-un moment aniversar cu semnificaţie profundă pentru întreaga Europă”, a declarat Mihaela Anghel, preşedinta asociaţiei organizatoare. 

