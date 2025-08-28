Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
A început „Enescu"!

A început „Enescu”!

Cultură
Un articol de: Tudor Călin Zarojanu - 28 August 2025

Emoționant a fost concertul din 26 august, la Sala Palatului, susținut de Ukrainian Freedom Orchestra în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”. Emoționant mai întâi grație primei piese din program, Bucha. Lacrimosa, compusă de Victoria Polevá în memoria victimelor masacrului din orașul Bucha în timpul invaziei ruse din 2022. Victoria Vita Polyova, născută pe 11 septembrie 1962, este o compozitoare ucraineană laureată a Premiului Național Șevcenko în 2018, iar opera sa include muzică simfonică, corală și de cameră.

Lucrările ei de început țineau de estetica avangardei și de polistilistică, dar de la sfârșitul anilor 1990 se încadrează la minimalismul sacru, compozitoarea fiind dedicată transcrierii muzicale a textelor religioase.

Emoționant, de asemenea, pentru că orchestra este formată din refugiați ucraineni și conaționali din alte orchestre europene, sub bagheta lui Keri-Lynn Wilson, fondatoarea formației, canadiancă de origine ucraineană. Muzica poate alina rănile unui război și în același timp poate trezi conștiințele.

În continuare am ascultat-o pe soprana Rachel Willis-Sørensen interpretând ultimele patru lieduri scrise de Richard Strauss (aplaudată cu urale și strigăte de „Bravo!”), apoi tumultuoasa Simfonie nr. 8 în sol major op. 88 de Antonín Dvořák.

Seara s-a încheiat cu un moment tulburător: după ce a spus câteva cuvinte în limba română, Keri-Lynn Wilson a ridicat muzicienii în picioare, și sala le-a urmat exemplul, pentru a cânta, în picioare, Imnul Ucrainei, în transcrierea lirică, sfâșietoare, a compozitorului Iuri Șevcenko. La plecare, ca o coda și ea neașteptată a concertului, în fața Bibliotecii Centrale Universitare, un violonist vârstnic îmblânzea noaptea cu sunetele viorii...

Mereu mai mult

La fiecare nouă ediție, marele festival își extinde aria de manifestare. Anul acesta, pe 19 august 2025, ziua de nașterea a lui George Enescu, s-a celebrat memoria compozitorului printr-un eveniment inedit, desfășurat în spațiul imersiv al MINA - Museum of Immersive New Art: o serie gratuită de proiecții ale lucrării audiovizuale George Enescu - Poema Română: Immersive Experience, prima serie de concerte imersive din istoria festivalului. Compusă în 1897, pe când avea doar 16 ani, Poema Română a fost cea dintâi lucrare căreia George Enescu i-a atribuit un număr de opus, iar prima audiție a avut loc la Paris și a primit elogiile criticii. Interzisă în regimul comunist, lucrarea a fost readusă la viață după Decembrie 1989.

Ediția 2025 a festivalului s-a extins și dincolo de sălile tradiționale, aducând muzica clasică, reinterpretată și transformată, în inima scenei alternative bucureștene prin programul Enescu în Control, care şi-a propus să reinventeze concertul clasic, într-un spațiu fără bariere între artiști și spectatori: publicul stă în picioare, aproape de scenă, intrând astfel mai bine în atmosfera muzicii.

Control, un club cunoscut pentru concertele sale de avangardă, devine astfel gazda unui capitol inedit din povestea Festivalului „Enescu". Pe durata festivalului, seria Enescu în Control va transforma fiecare seară de miercuri într-un eveniment special: la ora 22:00, în sala principală a clubului, artiști recunoscuți la nivel internațional vor propune reinterpretări spectaculoase ale marilor lucrări din repertoriul clasic, dar și compoziții proprii, improvizații sau combinații neașteptate.

