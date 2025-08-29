Acuarele florale ale reginei Maria expuse la Londra

Publicul din Marea Britanie va putea admira, în premieră, în perioada 18 septembrie - 12 octombrie 2025, o parte din acuarelele florale realizate de regina Maria, păstrate în manuscrisele Academiei Române, care vor fi expuse sub formă de litografii la prestigioasa The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery din Londra, spaţiu oferit de Fundaţia Majestăţii Sale Regele Charles III, anunţă Institutul Cultural Român de la Londra.

Expoziţia „Marie of Romania, Artist Queen”, găzduită de renumita galerie londoneză, este organizată la împlinirea a 150 de ani de la naşterea reginei, fiind curatoriată de dr. Shona Kallestrup, istoric de artă la University of St Andrews şi avându-l co-curator pe istoricul şi cercetătorul Sorin Mărgărit.

Programul include şi o serie de conferinţe şi evenimente conexe, susţinute de experţi internaţionali, care vor aduce în prim-plan multiplele dimensiuni ale reginei Maria - artistă, scriitoare, diplomată, personalitate definitorie a Europei începutului de secol 20.