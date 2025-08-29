Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Acuarele florale ale reginei Maria expuse la Londra

Acuarele florale ale reginei Maria expuse la Londra

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 29 August 2025

Publicul din Marea Britanie va putea admira, în premieră, în perioada 18 septembrie - 12 octombrie 2025, o parte din acuarelele florale realizate de regina Maria, păstrate în manuscrisele Academiei Române, care vor fi expuse sub formă de litografii la prestigioasa The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery din Londra, spaţiu oferit de Fundaţia Majestăţii Sale Regele Charles III, anunţă Institutul Cultural Român de la Londra.

Expoziţia „Marie of Romania, Artist Queen”, găzduită de renumita galerie londoneză, este organizată la împlinirea a 150 de ani de la naşterea reginei, fiind curatoriată de dr. Shona Kallestrup, istoric de artă la University of St Andrews şi avându-l co-curator pe istoricul şi cercetătorul Sorin Mărgărit.

Programul include şi o serie de conferinţe şi evenimente conexe, susţinute de experţi internaţionali, care vor aduce în prim-plan multiplele dimensiuni ale reginei Maria - artistă, scriitoare, diplomată, personalitate definitorie a Europei începutului de secol 20.

 

