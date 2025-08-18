„Anotimpuri”, o expoziție de admirat la Muzeul Golești

În atmosfera primitoare din curtea Muzeului Golești, județul Argeș, într-un spațiu dedicat istoriei și culturii noastre, a fost vernisată marți, 12 august, expoziția „Anotimpuri” a pictorului Valentin Kolesnikov. În prezența unui public numeros, au adresat cuvinte calde și admirative față de lucrări și de artist Iustin Dejanu, managerul muzeului amintit, criticul de artă Mihaela Varga și subsemnata, în calitate de fostă colegă și prietenă, precum și de iubitoare de artă.

Cele mai multe dintre picturile expuse sunt peisaje, dar printre acestea se regăsesc și trei portrete foarte interesante, unul reprezentând-o pe fetița Eva, nepoata pictorului, alt portret fiind al unui cleric de seamă, precum și un al treilea care aduce cu un studiu după o lucrare celebră. Imaginile statice cu flori fac parte din simfonia naturii în care artistul este, după cum mărturisește, într-un dialog continuu și aduc un plus de frumusețe întregii expoziții.

În deschiderea vernisajului, Iustin Dejanu a subliniat emoția deosebită care răzbate din picturile care înnobilează spațiul expozițional pe care muzeul l-a oferit. Criticul de artă Mihaela Varga a analizat cu multă căldură tablourile, subliniind, printre altele: „Se observă plăcerea lucrului artistic, pentru că pictorul a experimentat în timp lutul, sculptura, gravura, grafica, iar în cadrul picturii s-a exprimat și în genul abstract, iar acum, în cel figurativ. Este importantă această căutare pentru evoluția artistică. Desigur, în zilele noastre, este mai costisitor să te exprimi în unele ramuri precum sticla, ceramica ori tapiseria, iar unele au mai și ieșit din modă, și nu e prima dată în ultimele decenii când aud că artiștii plastici sunt supuși acestei condiționări materiale, dar poate fi și un lucru bun în asta, pentru că pictura este regina artelor plastice. Valentin Kolesnikov pictează foarte multe peisaje de iarnă, care sunt însă cel mai greu de pictat. Noi am avut un mare peisagist, Marius Bunescu, care era invidiat de colegii săi pentru izbutitele sale peisaje de iarnă. Observăm că și peisajele de iarnă ale lui Valentin Kolesnikov sunt foarte reușite, redând o multitudine de culori”.

În ceea ce privește cuvintele pe care am fost invitată să le adresez la vernisaj, acestea s-au conturat în jurul ideii de prietenie și admi­rație față de arta lui Valentin Kolesnikov. Înainte de a-l cunoaște ca artist plastic, l-am cunoscut ca grafician la revista „Privirea”, unde am fost colegi, și unde el era ilustratorul grafic al diverselor articole pe teme politice, sociale și economice. Am avut ocazia să-i ascult povestirile despre perioada de elev la Liceul „Nicolae Tonitza” din Bucu­rești, la clasa de ceramică, și am înțeles cât de mult își dorea să absoarbă din cunoștințele și secretele profesorilor de artă, încât era dispus să lipsească de la alte ore de curs pentru a putea lucra în atelier. Dar se recompensa, realizând în lut busturi și figuri ale unor oameni de știință, acestea intrând apoi în patrimoniul liceului. De la prima expoziție de pictură a lui Valentin Kolesnikov, din anul 2000, la Muzeul Literaturii Române, unde a expus lucrări cu teme abstracte, artistul n-a mai expus până acum, la Muzeul Golești, chiar dacă a lucrat foarte mult între timp și a trecut la stilul figurativ.

Kolesnikov pictează peisaje cu dez­involtura marilor peisagiști, reușind în același timp să rămână foarte autentic atât atunci când redă transparențele vaselor de flori, când aduce pe pânză delicatețea petalelor, dar și atunci când imortalizează copaci ori colțuri de sate și păduri ori un deal de un verde ireal, cu apusuri pline de reverie. Iernile sale sunt colorate și au în ele mai multă viață decât ți-ai putea imagina. Remarcabilă este rigoarea desenului său care trădează o dragoste pentru clasicism și admirație pentru marii maeștri.

Expoziția lui Valentin Kolesnikov se numește „Anotimpuri”, dar putea foarte bine să se numească „Emoții”, pentru că din fiecare tablou ajunge la privitor mai întâi de toate starea de suflet care i-a generat artistului nevoia de a picta. „Am vrut să surprind natura în toate formele ei, așa cum o simt: vie, fragilă, schimbătoare, uneori haotică, alteori perfect ordonată. Lucrez predominant cu acrilice pe pânză, pe dimensiuni relativ mici. Mă atrage intimitatea acestui format, îți cere să te apropii, să observi în liniște. Aleg acrilicele pentru expresivitatea lor, pentru calitatea, transparenţa şi profunzimea culorii. Lucrările mele sunt o invitație la a privi mai aproape, mai lent. Să vezi cum trece timpul, în straturi de culoare și lumină”, mărturisește pictorul.

Iubitorii de artă pot admira expoziția „Anotimpuri” până la data de 10 septembrie.