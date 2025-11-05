La Muzeul „Nicolae Gane” din Iași, în Galeria Artei Ieșene, poate fi vizionată, în perioada 1-30 noiembrie 2025, instalația video realizată de artista Marinela Ciobanu, prezentată în cadrul proiectului „Arta din culise”. Lucrarea explorează concepte precum puterea și fragilitatea, instinctul, ordinea și haosul, oferind o perspectivă introspectivă asupra tensiunilor și echilibrelor din universul artistic. Proiectul „Arta din culise” constă într-o serie de instalații video care, pe parcursul anului 2025, prezintă în fiecare lună câte un artist ieșean surprins în spațiul său de creație. Inițiativa urmărește să apropie publicul de procesul artistic, oferind ocazia de a înțelege mai profund universul interior al creatorului, de la materia primă până la forma finală a operei, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeulliteraturiiiasi.ro. Coordonată de muzeografa Petra Carina Stadoleanu, din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 10:00 și 17:00.