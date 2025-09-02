Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Arta vitraliului

Arta vitraliului

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Cultură
Data: 02 Septembrie 2025

ARCUB - Hanul Gabroveni găzdu­iește în această perioadă expo­ziția „Arta vitraliului la 360°”, semnată de artista Amalia Verzea, nume de referință în vitraliul contemporan. Evenimentul marchează prima expoziție din România a artistei, dedicată exclusiv vitraliului, o artă monumentală rar explorată în spațiul expo­zițional românesc. Proiectul propune o prezentare amplă a acestei forme de expresie artistică, printr-un parcurs ce îmbină crea­ția contemporană cu documentarea fotografică și cu referințe istorice relevante.

Expoziția de la Hanul Gabroveni poartă privitorul într-o incursiune în universul vitraliului, de la creații monumentale și lucrări de atelier până la restaurări spectaculoase, precum cele ale Cazinoului din Constanța, una dintre bijuteriile Art Nouveau ale Europei. Veți avea ocazia să descoperiți vitralii arhitecturale din Italia și România, povești și detalii inedite despre procesul de creație, lucrări ce surprind peste trei decenii de măiestrie artistică.

Proiectul expozițional se înscrie în misiunea ARCUB de a oferi conținut cultural valoros, de a susține artiști recunoscuți la nivel național și internațional și de a crea contexte relevante de întâlnire între patrimoniu, contemporaneitate și public. Amalia Verzea, artist, restaurator și coordonator de proiecte monumentale, deschide pentru publicul larg o fereastră spre lumina, spiritualitatea și poezia vitraliului. Lucrările expuse la ARCUB surprind complexitatea unui demers artistic unic în peisajul cultural autohton, printr-o selecție ce reflectă peste trei decenii de activitate, desfășurată în atelierele din Italia și România.

Adina Rențea, curatorul expo­ziției, consideră că „vitraliile prezente în expoziție împletesc tradiţia cu inovaţia şi creativitatea, ilustrând tehnica tradiţională îmbinată cu noutatea exprimării artistice. Originile vitraliului se pierd în istorie. Tot mai mulţi specialişti consideră că tehnica vitraliului are ca punct de plecare tehnica fabricării bijuteriilor și a mozaicurilor. Vitraliile sunt compoziții decorative formate din bucățele de sticlă colorată, dispuse simetric sau asimetric, legate între ele prin rețele de plumb și prinse prin tije metalice de cadrul ușii sau ferestrei. Începând de la simple compoziţii rectangulare și circulare, tipice sec. X-XI, tematica vitraliilor se îmbogăţește treptat cu ornamentele vegetale, figuri umane și scene narative. Alături de realizarea de vitralii noi, Amalia Verzea a restaurat şi vitraliile unor monumente istorice și astfel începând cu anul 2006 devine parte din cea mai importantă organizație interna­țională creată pentru apărarea patrimoniului vitralistic mondial: Corpus Vitrearum Medii Aevi. Astfel, au fost create sau restaurate vitraliile din Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea, Mănăstirea Suce­vița, Mănăstirea Plumbuita, Catedrala «Sfântul Spiridon»-Nou din București, Biserica Amzei din București”. Veți putea admira vitraliile Amaliei Verzea până în 21 septembrie, la Hanul Gabroveni, de marți până duminică, în intervalul orar 12:00-20:00. (A. D.)

 

Citeşte mai multe despre:   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • George Enescu - partitura unei vieți Cultură
    George Enescu - partitura unei vieți

    Cu ocazia Festivalului Inter­na­­țional „George Enescu”, unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică din România şi din lume, Biblioteca Naţională a Românei prezintă expo­ziția

    02 Sep, 2025
  • „Ilustrații la Evanghelie” Cultură
    „Ilustrații la Evanghelie”

    Muzeul Județean Botoșani prezintă în Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” expoziția „Ilustrații la Evanghelie” a artistului Ion Grigorescu, care cuprinde 36 de lucrări de pictură, realizate în perioada

    02 Sep, 2025
  • Muzică, arhitectură și artă Cultură
    Muzică, arhitectură și artă

    Vineri, 5 septembrie, de la ora 18:30, Galeria Madrigal își deschide porțile pentru o seară de carte și muzică interbelică. Va fi lansat volumul fotodocumentar „Bucu­rești Neoromânesc”, prima carte care

    02 Sep, 2025
  • Târg de Nașterea Maicii Domnului Cultură
    Târg de Nașterea Maicii Domnului

    În perioada 5-7 septembrie, Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește Târgul de Sfânta Maria Mică. Meșterii și artizanii vor veni cu icoane, bijuterii, aranjamente florale, covoare ţesute la război,

    02 Sep, 2025
TOP 6 Cultură