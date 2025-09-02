Data: 02 Septembrie 2025

ARCUB - Hanul Gabroveni găzdu­iește în această perioadă expo­ziția „Arta vitraliului la 360°”, semnată de artista Amalia Verzea, nume de referință în vitraliul contemporan. Evenimentul marchează prima expoziție din România a artistei, dedicată exclusiv vitraliului, o artă monumentală rar explorată în spațiul expo­zițional românesc. Proiectul propune o prezentare amplă a acestei forme de expresie artistică, printr-un parcurs ce îmbină crea­ția contemporană cu documentarea fotografică și cu referințe istorice relevante.

Expoziția de la Hanul Gabroveni poartă privitorul într-o incursiune în universul vitraliului, de la creații monumentale și lucrări de atelier până la restaurări spectaculoase, precum cele ale Cazinoului din Constanța, una dintre bijuteriile Art Nouveau ale Europei. Veți avea ocazia să descoperiți vitralii arhitecturale din Italia și România, povești și detalii inedite despre procesul de creație, lucrări ce surprind peste trei decenii de măiestrie artistică.

Proiectul expozițional se înscrie în misiunea ARCUB de a oferi conținut cultural valoros, de a susține artiști recunoscuți la nivel național și internațional și de a crea contexte relevante de întâlnire între patrimoniu, contemporaneitate și public. Amalia Verzea, artist, restaurator și coordonator de proiecte monumentale, deschide pentru publicul larg o fereastră spre lumina, spiritualitatea și poezia vitraliului. Lucrările expuse la ARCUB surprind complexitatea unui demers artistic unic în peisajul cultural autohton, printr-o selecție ce reflectă peste trei decenii de activitate, desfășurată în atelierele din Italia și România.

Adina Rențea, curatorul expo­ziției, consideră că „vitraliile prezente în expoziție împletesc tradiţia cu inovaţia şi creativitatea, ilustrând tehnica tradiţională îmbinată cu noutatea exprimării artistice. Originile vitraliului se pierd în istorie. Tot mai mulţi specialişti consideră că tehnica vitraliului are ca punct de plecare tehnica fabricării bijuteriilor și a mozaicurilor. Vitraliile sunt compoziții decorative formate din bucățele de sticlă colorată, dispuse simetric sau asimetric, legate între ele prin rețele de plumb și prinse prin tije metalice de cadrul ușii sau ferestrei. Începând de la simple compoziţii rectangulare și circulare, tipice sec. X-XI, tematica vitraliilor se îmbogăţește treptat cu ornamentele vegetale, figuri umane și scene narative. Alături de realizarea de vitralii noi, Amalia Verzea a restaurat şi vitraliile unor monumente istorice și astfel începând cu anul 2006 devine parte din cea mai importantă organizație interna­țională creată pentru apărarea patrimoniului vitralistic mondial: Corpus Vitrearum Medii Aevi. Astfel, au fost create sau restaurate vitraliile din Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea, Mănăstirea Suce­vița, Mănăstirea Plumbuita, Catedrala «Sfântul Spiridon»-Nou din București, Biserica Amzei din București”. Veți putea admira vitraliile Amaliei Verzea până în 21 septembrie, la Hanul Gabroveni, de marți până duminică, în intervalul orar 12:00-20:00. (A. D.)