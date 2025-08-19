Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură „Cârstovul viilor” la Muzeul Național al Satului

„Cârstovul viilor” la Muzeul Național al Satului

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Cultură
Data: 19 August 2025

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în perioada 13-14 septembrie 2025, evenimentul cultural „Ziua Crucii. Cârstovul viilor”. Odată cu sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci (14 septembrie) începe și „Cârstovul viilor”, sărbătoare ce marchează, conform calendarului popular viticol, începutul culesului viilor și „bătutul nucilor”, informează site-ul muzeul-satului.ro.

În cele două zile ale evenimentului, specialiștii muzeului vor conduce publicul vizitator către gospodăriile unde sunt reflectate, prin construcții specifice (instalații de tehnică populară) și obiecte, ocupația cultivării viței-de-vie și a producției de vin în România. De la târgul organizat cu acest prilej, iubitorii de artă populară vor putea cumpăra obiecte confecţionate de meşteri populari veniți din toată țara.

Datinile şi obiceiurile specifice culesului viilor vor fi ilustrate de Ansamblul folcloric „Ţara Vrancei” din Focşani, județul Vrancea. Programul complet al evenimentului va fi disponibil, începând cu data de 1 septembrie 2025, pe site.

 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Satului
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Evocare George Enescu Cultură
    Evocare George Enescu

    Cu ocazia împlinirii a 144 de ani de la nașterea marelui muzician român George Enescu, astăzi, 19 august, muzeul care îi poartă numele organizează o serie de manifestări culturale menite să pună în valoare via

    19 Aug, 2025
  • Fotografii de colecție Cultură
    Fotografii de colecție

    Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu Asociația Renascendis, prezintă la Palatul Suțu expoziția în aer liber „România Agfacolor. 1940-1948”, dedicată începuturilor fotografiei color în

    19 Aug, 2025
  • Recital enescian Cultură
    Recital enescian

    La 144 de ani de la nașterea lui George Enescu, astăzi, 19 august, Muzeul Național al Literaturii Române invită publicul, de la ora 18:00, la recitalul de lieduri „Darul trandafirului”, în stagiunea

    19 Aug, 2025
  • Ateliere meșteșugărești Cultură
    Ateliere meșteșugărești

    Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în zilele de 23 și 30 august, de la ora 11:00, la umbra gospodăriei Șanț, ateliere inspirate din meșteșugurile tradiționale: modelaj în lut,

    19 Aug, 2025
TOP 6 Cultură