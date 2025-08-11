Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Castelul Huniade din Timișoara va fi restaurat

Castelul Huniade din Timișoara va fi restaurat

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 11 August 2025

Clădire reprezentativă a capitalei Banatului, Castelul Huniade, închis pentru vizitare de aproape 20 de ani, va fi restaurat. La sfârșitul săptămânii trecute a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor de consolidare, în valoare de aproape 150 milioane de lei. Potrivit președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, citat de Agerpres, „este nevoie, în primul rând, de consolidarea structurii de rezistenţă, refacerea fundaţiilor, îndepărtarea umidităţii și asigurarea zidurilor”.

Castelul a fost construit în secolul al XIV-lea, din ordinul regelui Carol Robert d’Anjou, servind la început ca reşedinţă regală. În perioada 1441-1456, aici a locuit, alături de familia sa, Iancu de Hunedoara, comite de Timiş. Grav avariat de un cutremur, castelul a fost refăcut de Iancu de Hunedoara în 1443. În perioada ocupaţiei otomane a orașului (1552-1718), edificiul a servit ca sediu al Paşei de Timişoara, apoi drept cazarmă și depozit de arsenal. Ultima renovare a clădirii a avut loc în 1856, în timpul stăpânirii austro-ungare. Până în anul 2007, când a fost închis, în Castelul Huniade a funcţionat Muzeul Naţional al Banatului, cu toate secţiile. 

Citeşte mai multe despre:   restaurare  -   Castelul Huniade din Timișoara
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură