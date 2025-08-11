Castelul Huniade din Timișoara va fi restaurat

Clădire reprezentativă a capitalei Banatului, Castelul Huniade, închis pentru vizitare de aproape 20 de ani, va fi restaurat. La sfârșitul săptămânii trecute a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor de consolidare, în valoare de aproape 150 milioane de lei. Potrivit președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, citat de Agerpres, „este nevoie, în primul rând, de consolidarea structurii de rezistenţă, refacerea fundaţiilor, îndepărtarea umidităţii și asigurarea zidurilor”.

Castelul a fost construit în secolul al XIV-lea, din ordinul regelui Carol Robert d’Anjou, servind la început ca reşedinţă regală. În perioada 1441-1456, aici a locuit, alături de familia sa, Iancu de Hunedoara, comite de Timiş. Grav avariat de un cutremur, castelul a fost refăcut de Iancu de Hunedoara în 1443. În perioada ocupaţiei otomane a orașului (1552-1718), edificiul a servit ca sediu al Paşei de Timişoara, apoi drept cazarmă și depozit de arsenal. Ultima renovare a clădirii a avut loc în 1856, în timpul stăpânirii austro-ungare. Până în anul 2007, când a fost închis, în Castelul Huniade a funcţionat Muzeul Naţional al Banatului, cu toate secţiile.