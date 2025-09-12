Cod etic european pentru recenziile turistice

Mai multe entități din ecosistemul turistic al UE au făcut un pas important pentru a asigura acuratețea recenziilor online ale unităţilor hoteliere prin aprobarea, la 1 septembrie, a „Codului de conduită pentru evaluările şi recenziile online pentru unităţile de cazare turistică”, informează executivul comunitar.

Iniţiat de UE, codul a fost creat în comun de furnizorii de servicii de cazare şi de platformele online. Iniţiativa va dezvolta mecanisme care vor face distincţia dintre recenziile autentice ale oaspeţilor care au stat într-o locaţie şi cele ale celor care nu au făcut-o, făcând turiştii mai informaţi atunci când îşi rezervă vacanţa.

Mai exact, platformele de rezervări care vor adera voluntar la cod vor avea obligații legate de transparența sistemelor de clasificare a cazărilor, de marcare a recenziilor plătite, de a răspunde public la recenziile negative, de a verifica autenticitatea opiniilor, prin dovezi de rezervare sau alte metode de confirmare a identității utilizatorului. La rândul lor, hotelierii vor trebui să evite stimulentele disproporționate pentru obținerea de recenzii pozitive, să răspundă la evaluările negative, să nu folosească recenzii false, să ofere informații actualizate. „Recenziile online fiabile sunt esenţiale pentru încrederea în turism. Prin acest nou cod de conduită, ridicăm ştacheta în întreaga Europă, asigurându-ne că numai oaspeţii autentici pot lăsa comentarii. Aceasta înseamnă informaţii mai clare, mai echitabile, mai transparente şi mai fiabile pentru toată lumea”, a declarat comisarul pentru transport durabil şi turism, Apostolos Tzitzikostas.

Codul mai prevede că, în termen de cinci luni de la aprobare, adică cel târziu în februarie 2026, va fi creată o rețea a organizațiilor din turism (Stakeholder Network) participante la inițiativă, ceea ce va activa de facto mecanismul.