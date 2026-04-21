Coiful de la Coțofenești atrage vizitatori 

Un număr de 1.262 de vizitatori au trecut pragul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) în perioada 22-24 aprilie pentru a vedea Coiful de aur de la Coțofenești și cele două brățări de aur recent recuperate după furtul de anul trecut de la Muzeul Drents din Assen, potrivit Agerpres. Reprezentanții muzeului au precizat că, în mod obișnuit, instituția este vizitată de 200-300 de persoane pe zi, însă în ultimele trei zile numărul vizitatorilor a crescut la aproximativ 400 zilnic. Cele trei artefacte au sosit în România marți, 21 aprilie. Publicul le poate admira până în 3 mai, în programul obișnuit de vizitare, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00. Ulterior, piesele vor intra într-un proces de restaurare, după cum a precizat directorul general al MNIR, Cornel Ilie.