Colaborare științifică România - Republica Moldova

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 27 August 2025

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a câștigat opt proiecte la competiția „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova”, derulată în cadrul Programului 5.8 - Cooperare europeană și internațională, organizată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

Proiectele sunt finanțate în cadrul celor şase domenii strategice: Digitalizare, industrie și spațiu; Climă, energie și mobilitate; Hrană, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultură și mediu; Sănătate; Cultură, creativitate și societate incluzivă; Securitate civilă pentru societate, arată site-ul uaic.ro

Competiția „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” are ca obiectiv sprijinirea cercetării între echipe din România și Republica Moldova, pe teme de interes comun, contribuind la consolidarea colaborărilor științifice și a rețelelor academice. Cele opt proiecte UAIC vor fi implementate în parteneriat cu universităţi din Republica Moldova. Mai multe detalii despre competiție sunt disponibile pe site-ul uefiscdi.gov.ro. 

