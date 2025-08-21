Colocviu internaţional de heraldică la Iași

Timp de patru zile, în perioada 27-30 august 2025, municipiul Iași va găzdui cel de-al 23-lea Colocviu internaţional de heraldică, organizat de Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” (IRGH-SV). Evenimentul va cuprinde peste 40 de comunicări dedicate unor teme precum heraldica de stat, teritorială, municipală sau de familie, uzanţe heraldice și artă heraldică, reunind specialişti din 25 de țări. Vor fi prezenți și mem­bri ai Academiei Internațio­nale de Heraldică, care își vor desfășura tot atunci reuniunea anuală, informează irgh.org.

Programul colocviului include vizitarea unei expoziţii structurate pe două secțiuni: documente de arhivă cu decoraţie heraldică și lucrări grafice care evidențiază creația autorului stemei României întregite, József Sebestyén de Keöpeczi. Expo­ziția este organizată în colaborare cu Muzeul Universităţii din Iaşi, Filiala Iaşi a Arhivelor Naţionale ale României și Asociaţia de Heraldică şi Vexilologie din Transilvania. De asemenea, par­tici­panții vor vizita instituții muzeale reprezentative ale Iașiului, precum Palatul Culturii, Muzeul Municipal „Regina Maria”, Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi”, arată sursa citată.

La eveniment, organizat de IRCH-SV sub egida Academiei Internaţionale de Heraldică, sunt implicate Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Muzeul Municipal „Regina Maria”, Muzeul Naţional al Literaturii Române, precum şi asociaţii de prestigiu, între care Asociația de Istorie Balcanică. Colocviul beneficiază de binecuvântarea Înaltprea­sfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, desfășurându-se sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Custodele Coroanei Române.

Mai multe informaţii despre tematica şi desfăşurarea Colocviului sunt disponibile la adresa https://www.iasi-aih-2025.net/programme.