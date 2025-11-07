Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conace boierești în panouri fotodocumentare

Galerie foto (1)
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 07 Noiembrie 2025

La sediul Muzeului de Istorie din Suceava poate fi vizitată, între 7 noiembrie și 5 decembrie 2025, expoziția „Conace boierești din nordul Moldovei și Bucovina istorică”, în cadrul căreia sunt prezentate 57 de conace și reședințe boierești din județele Botoșani și Suceava, precum și din regiunea Cernăuți, prin intermediul a 28 de panouri fotodocumentare, potrivit informaţiilor postate pe site-ul muzeulbuco­vinei.ro. 

Multe dintre aceste clădiri monumente istorice au fost naționa­lizate, după 1940 și 1949, și transformate în CAP, IAS, spitale, școli sau alte instituții, iar după 1990 majoritatea au ajuns în ruină. Altădată, aceste conace aparţineau unor vechi familii boierești - Balș, Callimachi, Cantacuzino-Pașcanu, Ghi­­ca, Hurmuzachi, Miclescu, Stur­d­­­­­za sau Zotta. Alți mari indus­triași și moșieri, precum Alexandrescu, Fischer, Manoliu-Teț­canu, Pillat sau Turtureanu, au ridicat în satele Moldovei și Bucovinei reședințe elegante, ducând un mod de viață rafinat și aristocratic.

Expoziția aduce în premieră acest subiect într-un spațiu muzeal, valorificând fotografii și cărți poștale de epocă din colecția istoricului Narcis Dorin Ion, dar și materiale provenite de la Arhivele Naționale și Institutul Național al Patrimoniului, fiind incluse, totodată, și imagini actuale ale unor reședințe care s-au păstrat. 

