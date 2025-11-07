Conace boierești în panouri fotodocumentare

La sediul Muzeului de Istorie din Suceava poate fi vizitată, între 7 noiembrie și 5 decembrie 2025, expoziția „Conace boierești din nordul Moldovei și Bucovina istorică”, în cadrul căreia sunt prezentate 57 de conace și reședințe boierești din județele Botoșani și Suceava, precum și din regiunea Cernăuți, prin intermediul a 28 de panouri fotodocumentare, potrivit informaţiilor postate pe site-ul muzeulbuco­vinei.ro.

Multe dintre aceste clădiri monumente istorice au fost naționa­lizate, după 1940 și 1949, și transformate în CAP, IAS, spitale, școli sau alte instituții, iar după 1990 majoritatea au ajuns în ruină. Altădată, aceste conace aparţineau unor vechi familii boierești - Balș, Callimachi, Cantacuzino-Pașcanu, Ghi­­ca, Hurmuzachi, Miclescu, Stur­d­­­­­za sau Zotta. Alți mari indus­triași și moșieri, precum Alexandrescu, Fischer, Manoliu-Teț­canu, Pillat sau Turtureanu, au ridicat în satele Moldovei și Bucovinei reședințe elegante, ducând un mod de viață rafinat și aristocratic.

Expoziția aduce în premieră acest subiect într-un spațiu muzeal, valorificând fotografii și cărți poștale de epocă din colecția istoricului Narcis Dorin Ion, dar și materiale provenite de la Arhivele Naționale și Institutul Național al Patrimoniului, fiind incluse, totodată, și imagini actuale ale unor reședințe care s-au păstrat.