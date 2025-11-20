Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conducere nouă la radioul și televiziunea publice

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 20 Noiembrie 2025

Adriana Săftoiu și Robert Schwartz au fost desemnați de către membrii Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) drept propunerile pentru funcțiile de președinte-director general. Adriana Săftoiu este propunerea pentru președinția Televiziunii Române, iar Robert Schwartz pentru conducerea Societății Române de Radiodifuziune. Cei doi vor fi audiaţi săptămâna viitoare în comisiile de cultură ale Parlamentului şi vor fi votaţi în plenul reunit.

Adriana Săftoiu a fost jurnalistă, a îndeplinit mai multe funcții în administrația guvernamentală, a fost deputat, consilier prezi­dențial și purtător de cuvânt al Președinției în timpul mandatului președintelui Traian Băsescu.

Robert Schwartz este jurnalist cu peste 30 de ani de experiență. A fost timp de 20 de ani coordonatorul redacției în limba română a Deut­sche Welle. 
 

