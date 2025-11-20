Conducere nouă la radioul și televiziunea publice

Adriana Săftoiu și Robert Schwartz au fost desemnați de către membrii Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) drept propunerile pentru funcțiile de președinte-director general. Adriana Săftoiu este propunerea pentru președinția Televiziunii Române, iar Robert Schwartz pentru conducerea Societății Române de Radiodifuziune. Cei doi vor fi audiaţi săptămâna viitoare în comisiile de cultură ale Parlamentului şi vor fi votaţi în plenul reunit.

Adriana Săftoiu a fost jurnalistă, a îndeplinit mai multe funcții în administrația guvernamentală, a fost deputat, consilier prezi­dențial și purtător de cuvânt al Președinției în timpul mandatului președintelui Traian Băsescu.

Robert Schwartz este jurnalist cu peste 30 de ani de experiență. A fost timp de 20 de ani coordonatorul redacției în limba română a Deut­sche Welle.

