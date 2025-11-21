Consumul cultural în România, în 2024

Barometrul de Consum Cultural 2024, realizat de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), arată că 67% dintre respondenţi nu au participat vreodată la activităţi de educaţie culturală şi nici copiii acestora. Dintre respondenţii care au participat la activităţi culturale, beneficiile pentru 78% au fost cele ale învăţării directe, acumulării de informaţii şi de noţiuni noi despre artă şi cultură, în timp ce pentru 70% dorinţa de a afla mai multe informaţii a adus cu sine o implicare mai mare în diferite iniţiative culturale.

Pentru 42% dintre respondenţi educaţia culturală a determinat o creştere a performanţelor şcolare a copiilor lor.

Interesul pentru obiectivele de patrimoniu se menţine crescut, astfel că 66% dintre respondenţi spun că au vizitat cel puţin o dată pe an monumente istorice şi situri arheologice, iar 42% muzee, expoziţii sau galerii de artă. Frecvenţa vizionării de filme la cinematograf, cel puţin o dată pe an, a fost de 38%, iar prezenţa la spectacole de teatru s-a menţinut la nivelul anului 2023, de 25%.

Participarea la activităţi comunitare (sărbători/ evenimente locale, slujbe religioase/ mersul la biserică, întâlnirile cu rudele şi prietenii) atrage, în continuare, un procent mare dintre respondenţi, arată studiul INCFC, ceea ce confirmă ipoteza privind schimbarea culturală la care asistăm, în care relaţiile de prietenie şi modul de petrecere a timpului liber au o importanţă din ce în ce mai mare.

INCFC va lansa Barometrul de Consum Cultural 2024 - care subliniază absenţa unor politici publice coerente şi a unei finanţări adecvate, factori esenţiali pentru asigurarea unui impact real şi durabil al culturii asupra societăţii - în 26 noiembrie 2025. Studiul Barometrul de Consum Cultural 2024 constituie un sondaj de opinie, pe un eşantion reprezentativ naţional, pentru populaţia de 18 ani şi peste, de 1.064 de persoane, cu o eroare maximă de +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%.

