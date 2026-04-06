Corul Madrigal - „Săptămâna Patimilor" 

Corul Madrigal - „Săptămâna Patimilor” 

Un articol de: Daniela Șontică - 07 Aprilie 2026

Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va susține două reprezentații ale spectacolului extraordinar „Săptămâna Patimilor”, în Miercurea Mare și Joia Mare, pe 8 și 9 aprilie 2026, de la ora 19:00, în Aula Magna a Univer­sității Politehnica din București. Programul va include fragmente din celebrul „Florilegiu bizantin”, impresionanta colecție de muzică pascală structurată de Marin Constantin, „Prohodul Domnului”, în aranjamentul lui Nicolae Lungu, „Credo” din Missa în do minor, de W.A. Mozart, precum și alte com­poziții spirituale emblematice. Experiența spectatorilor va fi completată de textele sacre interpretate de actorii Marius Turdeanu și Richard Bovnoczki, precum și de vocile copiilor din corurile Programului Național Cantus Mundi. Biletele sunt disponibile online, pe bilete.madrigal.ro și platforma bilete.ro.

vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Picturi cu temă creștină de admirat la Art Safari Cultură
    Picturi cu temă creștină de admirat la Art Safari

    Iubitorii de artă se pot bucura, până la 19 iulie, de splendida expoziție „Vermont și farmecul Belle Époque”, organizată la Art Safari New Museum în Bucu­rești. Expoziția cuprinde lucrări din toate etapele creației artistice a lui Nicolae Vermont (1866-­1932), un artist apreciat, care a contribuit la modernizarea picturii româ­nești. Printre operele expuse se află și câteva cu temă religioasă. 

    07 Apr, 2026
  • Un nou masterclass de dirijat Cultură
    Un nou masterclass de dirijat

    Dirijorul Cristian Măcelaru revine la pupitrul formării unei noi generații de artiști, coordonând, în perioada 24-28 august, o nouă serie de masterclassuri în cadrul ediției a XX-a a Concursului

    07 Apr, 2026
  • Expoziție dedicată Jandarmeriei Române Cultură
    Expoziție dedicată Jandarmeriei Române

    La Galeriile de Artă „Alfa” din Bacău este deschisă expoziția itinerantă „Jandarmeria Română 1850-2020”, care reunește piese de patrimoniu și obiecte cu valoare istorică, distincții, brevete,

    07 Apr, 2026
TOP 6 Cultură