Iubitorii de artă se pot bucura, până la 19 iulie, de splendida expoziție „Vermont și farmecul Belle Époque”, organizată la Art Safari New Museum în București. Expoziția cuprinde lucrări din toate etapele creației artistice a lui Nicolae Vermont (1866-1932), un artist apreciat, care a contribuit la modernizarea picturii românești. Printre operele expuse se află și câteva cu temă religioasă.
Corul Madrigal - „Săptămâna Patimilor”
Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va susține două reprezentații ale spectacolului extraordinar „Săptămâna Patimilor”, în Miercurea Mare și Joia Mare, pe 8 și 9 aprilie 2026, de la ora 19:00, în Aula Magna a Universității Politehnica din București. Programul va include fragmente din celebrul „Florilegiu bizantin”, impresionanta colecție de muzică pascală structurată de Marin Constantin, „Prohodul Domnului”, în aranjamentul lui Nicolae Lungu, „Credo” din Missa în do minor, de W.A. Mozart, precum și alte compoziții spirituale emblematice. Experiența spectatorilor va fi completată de textele sacre interpretate de actorii Marius Turdeanu și Richard Bovnoczki, precum și de vocile copiilor din corurile Programului Național Cantus Mundi. Biletele sunt disponibile online, pe bilete.madrigal.ro și platforma bilete.ro.