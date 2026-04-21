În Aula Academiei Române se va desfășura, în 5 mai 2026, Simpozionul omagial Zoe Dumitrescu-Bușuleanga, eveniment care include și proiecția documentarului „Zoe Dumitrescu-Bușulenga, cununa devenirii”,
Corul Madrigal şi-a încheiat turneele în Italia
Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, cu un concert la Basilica San Petrinio din Bologna, a încheiat în 26 aprilie cel de-al 23-lea turneu în Italia, în cadrul Anului Cultural România-Italia 2026, informează Agerpres. Seria de turnee, desfășurate în perioada 19-26 aprilie, organizată la inițiativa ambasadoarei României în Italia, Gabriela Dancău, a reunit momente artistice în unele dintre cele mai emblematice spații culturale italiene. „Am filmat un videoclip în fantasticul oraș Pompei, de la răsărit și până la apus, pentru piesa «Arhaisme» a lui Sigismund Toduță. Am concertat la Florența, în Basilica di Santa Croce - panteonul în care își fac veacul Michelangelo, Galileo Galilei, Machiavelli, Rossini și mulți alții”, a transmis managerul Corului Național de Cameră Madrigal, Emil Pantelimon. Toate concertele pot fi audiate pe canalul oficial de YouTube „Corul Madrigal”.