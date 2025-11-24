Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Dialog între arheologie și inovație la Muzeul UAIC

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 24 Noiembrie 2025

La Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași s-a deschis, în 21 noiembrie 2025, expoziția „Ecourile civilizației Cucuteni. Abordarea multivariată a patrimoniului cultural”, un demers care integrează tehnologiile aditive în procesul de reconstituire și reinterpretare a vestigiilor culturale. Proiectul reunește modele realizate prin imprimare 3D de studenții Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” (UTGA) din Iași, evidențiind potențialul ingineriei digitale în reconstrucția și valorificarea patrimoniului arheologic, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a UAIC. 
Expoziția, care poate fi vizitată până în 18 decembrie 2025, propune o lectură complexă asupra civilizației Cucuteni, articulând fundamentul arheologic și istoric cu instrumentele tehnologiilor emergente, de la designul vestimentar conceptualizat pe baza motivelor cucuteniene până la reproducerea fidelă, la scară controlată, a obiectelor ceramice prin procedee de fabricație aditivă. Această intersecție dintre cercetarea științifică și inovația tehnologică prezintă vizitatorilor un cadru interpretativ în care patrimoniul este reconsiderat în cheie contemporană. 

