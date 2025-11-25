Din lada de zestre pe șevalet

Data: 25 Noiembrie 2025

Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) prezintă, în Sala Acvariu, expoziția „Tradiții între vechi și nou”, semnată de Alina Manu, artist autodidact pasionat de culoare, forme și de frumusețea tradițiilor românești. Lucrările sale aduc în prim-plan modele regăsite pe ii vechi, ștergare și tot ce se mai găsea odată în lada de zestre.

Expoziția reunește lucrări din colecția „Tradițional”, o serie de picturi realizate în tehnică mixtă inedită, concepută chiar de către artistă. Prin această metodă unică, Alina Manu reușește să transpună motivele tradiționale din costumele populare și țesăturile românești în forme moderne de expresie plastică, oferind publicului o perspectivă contemporană asupra patrimoniului cultural autohton. Această colecție este rezultatul a zeci de ore de cercetare, proiectare și creație pentru fiecare lucrare, fiecare tablou, toate purtând amprenta unei munci meticuloase și a unei profunde cone­xiuni emoționale cu trecutul. Astfel, expoziția devine o punte între gene­rații, evocând amintirea bunicilor care coseau sau țeseau la lumina blândă a lumânărilor.

Pentru că își doreşte ca frumu­sețea țesăturilor să nu se piardă, Alina Manu a căutat o metodă prin care să redea cât mai fin pe pânză modelele străvechi: „Reușesc să păstrez culoarea intensă, dar și mată și să imit asprimea lânii sau a bumbacului așa cum vedeam noi pe țesăturile din casele bunicilor noștri sau prin colecțiile muzeelor. Am scos din lada de zestre ii, șorțuri, păretare, ștergare, fețe de masă și fiecare tablou reușește să aducă în memoria celui care îl privește ceva din ce vedea în camera aia bună a bunicii. Toate sunt făcute și construite în așa fel încât să poată dura zeci, sute de ani, să poată fi lăsat moștenire generațiilor care urmează, să arate rădăcinile poporului român plecate din simplitate, din frumusețe, din bun gust și bun simț”.

Lucrările sale pot fi admirate la MNȚR de marți până duminică, între orele 10:00 și 18:00. (A.D.)