Cultură Călători și cărturari ai lumii vechi

Călători și cărturari ai lumii vechi

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 06 Noiembrie 2025

La Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași este deschisă, până în 21 noiembrie 2025, expoziția de carte „Homo viator. Călători europeni pe meridianele lumii (secolele XVII–XIX)”. Evenimentul se înscrie în tema generală a Zilelor Bibliotecii, „Călătorii în lumea cărții”, și aduce în prim-plan contribuțiile semnificative ale unor călători și cărturari care au marcat dezvoltarea geografiei, navigației și cartografiei lumii, precum Aubry de La Mottraye, Charles de Peyssonnel, Heinrich Reimers, baronul François de Tott, Amédée Chaumette des Fossés, Marie-Gabriel de Choiseul-Gouffier, Dumont d’Urville. Lucrările expuse evi­den­țiază transformarea scrisului de călătorie, de la forma narativă personală la textul cu valențe științifice. Aceste relatări, care surprind diversitatea culturală și geografică a lumii, pot fi consultate integral prin intermediul Bibliotecii Digitale institu­țio­nale, conform infor­mațiilor de pe site-ul bcu-iasi.ro. Publicul are acces, astfel, la o incursiune în universul reprezentărilor și interpretărilor personale ale călătorilor occidentali, martori ai unor teritorii și civilizații până atunci necunoscute. Narațiunea istorică se împletește cu reprezentarea artistică prin desene, schițe și acuarele, într-un demers în care știința și imaginația se completează reciproc în reconstruirea spațiilor geografice explorate.

Citeşte mai multe despre:   Biblioteca Centrală Universitară Iaşi  -   expozitie
