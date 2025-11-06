Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cetatea Alba Carolina a împlinit 310 ani

Galerie foto (1)
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 06 Noiembrie 2025

La 4 noiembrie 1715 a fost pusă piatra de temelie a Cetăţii Alba Carolina, la care s-a lucrat mai bine de două decenii, fiind considerată astăzi cea mai mare fortificaţie de tip Vauban din România şi una dintre cele mai mari din Europa de Sud-Est. Pentru a marca acest moment, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a fost organizată o expoziție care oferă o imagine de ansamblu asupra evoluţiei istorice a fortificaţiilor în jurul cărora s-a format actualul oraş Alba Iulia. 

Sunt expuse atât piese de natură arheologică, cât şi piese de artă sau carte veche şi numismatică. Printre cele mai interesante se numără un manuscris din colecţia Bibliotecii Batthyaneum, cu miniaturi ce înfățișează arhitectura militară specifică secolului al XVIII-lea, Biblia principelui Gheorghe Rakoczi I, tipărită la Alba Iulia, un basorelief roman cu Lupoaica cu Romulus şi Remus, din secolele II-III, precum şi un inventar funerar din secolul al VI-lea, conţinând piese din aur. 

Expoziția va fi deschisă publicului până la 22 martie 2026.

Cetățile bastionare de tip Vauban, realizate după modelul stea în șapte colțuri, erau considerate imposibil de cucerit. Cetatea Alba Carolina este un ansamblu format din trei sisteme de apărare, specifice construcțiilor realizate de inginerul și arhitectul Sebastien Le Prestre Vauban. În România mai există cetăți bastionare de tip Vauban la Oradea, Arad și Făgăraș. 

