Evocare George Enescu

Data: 19 August 2025

Cu ocazia împlinirii a 144 de ani de la nașterea marelui muzician român George Enescu, astăzi, 19 august, muzeul care îi poartă numele organizează o serie de manifestări culturale menite să pună în valoare viața, creația și personalitatea acestuia. Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” din București găzduiește expoziția „George Enescu în timpul marelui război”, iar Casa Memorială „George Enescu” din Liveni expoziția „George Enescu pe continentul american”.

Expoziția foto-documentară de la Sala Dalles își propune să prezinte activitatea muzicală desfă­șurată de Enescu pe continentul american, în perioada 1923-1950, aducând în prim-plan concertele și recitalurile susținute de artistul român în multiplele sale ipostaze: compozitor, violonist, dirijor și pianist. Sunt prezentate cronologic evenimente ce atestă prezența muzicianului pe scenele americane la pupitru sau solist al unor orchestre celebre, precum și pianist sau violonist în recitaluri camerale.

Calitatea de compozitor a fost cea dintâi apreciată de melomani, creațiile sale fiind cunoscute de public cu cel puțin un deceniu înainte de primul său concert pe continent, în 1923. De atunci și până în anul 1950, George Enescu a fost invitat în repetate rânduri ca dirijor și solist al unor ansambluri orchestrale importante, precum cele din New York, Philadelphia și Cleveland, cu care a realizat numeroase turnee în diferite orașe. Întreaga sa expe­riență americană a însemnat nu numai recunoașterea ca fiind unul dintre cei mai reprezentativi muzicieni ai timpului, ci și oportunitatea de a colabora cu artiști de excepție în concerte memorabile, de a susține masterclass-uri și de a realiza înregistrări de referință.

O altă expoziție care prezintă parcursul enescian este cea găzduită de Casa Memorială din Liveni, intitulată „George Enescu în timpul marelui război”. Mai exact este prezentată activitatea muzicală susți­nută de Enescu în perioada 1914- 1918, prin prisma documentelor din arhiva Muzeului Național „George Enescu”: fotografii, afișe, programe de concert, manuscrise, articole de presă și pagini de corespondență.

În august 1914, în Franța, Marele Război începuse, iar George Enescu era în plină activitate concertistică. Muzicianul a susținut recitaluri și concerte ca violonist, dirijor, pianist, a compus și a prezentat opusuri proprii în primă audiție, angajându-se necontenit în activități de binefacere. În mijlocul bătăliilor, George Enescu a încercat să aline suferințele solda­ților, orfanilor și văduvelor de război, cântând nu doar în sălile obiș­nuite, ci și în locuri inedite, pe front sau în spitalele pentru răniți.

Expozițiile dedicate lui George Enescu, care ilustrează activitatea marelui muzician român, pot fi vizitate pe tot parcursul lunii august 2025. (A. D.)