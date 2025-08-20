Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziţia „Împărăţia grădinii” la Viscri

Cultură
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 20 August 2025

Casa regelui Charles al III-lea din Viscri găzduieşte expoziţia „Împărăţia grădinii/ Garden Empire” dedicată unuia dintre cei mai importanţi artişti ai artei contemporane româneşti, Constantin Flondor, cu o carieră de peste şase decenii şi considerat o figură definitorie în cadrul mişcărilor artistice din România, asociat cu grupuri de renume, precum 111, Sigma şi Prolog, potrivit Agerpres, care citează un comunicat al organizatorilor.

Curatoriată de Cosmin Florea şi Irina Motroc, expoziţia reuneşte lucrări de pictură, desen, acuarelă, pastel, tehnici mixte şi o proiecţie cu filme experimentale, acoperind etape distincte ale practicii lui Flondor, din anii ’70 până astăzi, cu accent pe seriile pictate recent. „(...) Faţă de natură am stat întotdeauna cu mirare şi uimire şi cu bucurie. Şi aş zice că nu sunt un pictor de fantezie şi de imaginaţie. Sunt mai mult un pictor al observaţiei şi al admiraţiei şi care vrea să priceapă, să observe, să contemple şi să transmită această mirare”, a spus Constantin Flondor, potrivit news.ro.

Expoziţia, care poate fi vizitată până în 2 noiembrie 2025, face parte din platforma SIT 2025 - Sessions in Transylvania, un proiect care promovează dialogul dintre patrimoniul rural şi expresiile artei contemporane, prin intervenţii artistice în satele transilvănene Alma Vii şi Viscri. 

 

