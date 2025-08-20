Expoziţia „Împărăţia grădinii” la Viscri

Casa regelui Charles al III-lea din Viscri găzduieşte expoziţia „Împărăţia grădinii/ Garden Empire” dedicată unuia dintre cei mai importanţi artişti ai artei contemporane româneşti, Constantin Flondor, cu o carieră de peste şase decenii şi considerat o figură definitorie în cadrul mişcărilor artistice din România, asociat cu grupuri de renume, precum 111, Sigma şi Prolog, potrivit Agerpres, care citează un comunicat al organizatorilor.

Curatoriată de Cosmin Florea şi Irina Motroc, expoziţia reuneşte lucrări de pictură, desen, acuarelă, pastel, tehnici mixte şi o proiecţie cu filme experimentale, acoperind etape distincte ale practicii lui Flondor, din anii ’70 până astăzi, cu accent pe seriile pictate recent. „(...) Faţă de natură am stat întotdeauna cu mirare şi uimire şi cu bucurie. Şi aş zice că nu sunt un pictor de fantezie şi de imaginaţie. Sunt mai mult un pictor al observaţiei şi al admiraţiei şi care vrea să priceapă, să observe, să contemple şi să transmită această mirare”, a spus Constantin Flondor, potrivit news.ro.

Expoziţia, care poate fi vizitată până în 2 noiembrie 2025, face parte din platforma SIT 2025 - Sessions in Transylvania, un proiect care promovează dialogul dintre patrimoniul rural şi expresiile artei contemporane, prin intervenţii artistice în satele transilvănene Alma Vii şi Viscri.