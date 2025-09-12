Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziția „Trecut-au anii 2025”, la Palatul Suțu

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 12 Septembrie 2025

La Palatul Suțu, situat pe bulevardul Ion C. Brătianu nr. 2 din București, a avut loc, recent, vernisajul expoziției în aer liber, intitulată „Trecut-au anii 2025”, care arată cum s-a schimbat Bucureștiul din anii ‘80 până astăzi. Organizat de Muzeul Municipiului București și Asociația „Bucureștiul meu drag”, evenimentul este dedicat Zilelor Bucureștiului, continuând tradiția expozițiilor fotografice „then and now”, ce se desfășoară la început de toamnă.

Anul acesta, expoziția aduce în fața publicului fotografii-document realizate de Andrei Pandele în anii ’80, marcați de lipsuri, frig și suspiciuni, în contrast cu imagini realizate în cursul anului 2025 de un grup de fotografi contemporani, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeulbucurestiului.ro.

Alături de cadrele lui Andrei Pandele, expoziția reunește contribuțiile fotografilor: Alexandru Iordan, Andrei Bîrsan, Andrei Pîslaru, Andreia Bîrsan, Antonio Gherdan, Camelia Stan, Constanța Boroneanț, Cora Bundur, Cristian Ivan, Cristian Malide, Dan Șendroiu, Daniel Mihai, Dragoș Oproiu, Eli Driu, Florian Marin, Gabriel Cristea, Gabriela Mihailă, Gelu Colțău, Ilie Georgian, Ioan Herișanu, Ioana Banică, Ionuț Petianu, Luciana Gingărașu, Mădălina Macovei, Mihaela Bîrsan, Mihai Petre, Paulina Șelaru, Radu Iacob, Răzvan Pașol, Sabin Prodan, Sorin Panait și Stelian Culerda.

Expoziția va putea fi apoi vizitată gratuit, în aer liber, pe gardul Palatului Suțu, nonstop, în perioada 11 septembrie - 15 octombrie 2025. 

