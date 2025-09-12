Mai multe entități din ecosistemul turistic al UE au făcut un pas important pentru a asigura acuratețea recenziilor online ale unităţilor hoteliere prin aprobarea, la 1 septembrie, a „Codului de conduită pentru
Expoziția „Trecut-au anii 2025”, la Palatul Suțu
La Palatul Suțu, situat pe bulevardul Ion C. Brătianu nr. 2 din București, a avut loc, recent, vernisajul expoziției în aer liber, intitulată „Trecut-au anii 2025”, care arată cum s-a schimbat Bucureștiul din anii ‘80 până astăzi. Organizat de Muzeul Municipiului București și Asociația „Bucureștiul meu drag”, evenimentul este dedicat Zilelor Bucureștiului, continuând tradiția expozițiilor fotografice „then and now”, ce se desfășoară la început de toamnă.
Anul acesta, expoziția aduce în fața publicului fotografii-document realizate de Andrei Pandele în anii ’80, marcați de lipsuri, frig și suspiciuni, în contrast cu imagini realizate în cursul anului 2025 de un grup de fotografi contemporani, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeulbucurestiului.ro.
Alături de cadrele lui Andrei Pandele, expoziția reunește contribuțiile fotografilor: Alexandru Iordan, Andrei Bîrsan, Andrei Pîslaru, Andreia Bîrsan, Antonio Gherdan, Camelia Stan, Constanța Boroneanț, Cora Bundur, Cristian Ivan, Cristian Malide, Dan Șendroiu, Daniel Mihai, Dragoș Oproiu, Eli Driu, Florian Marin, Gabriel Cristea, Gabriela Mihailă, Gelu Colțău, Ilie Georgian, Ioan Herișanu, Ioana Banică, Ionuț Petianu, Luciana Gingărașu, Mădălina Macovei, Mihaela Bîrsan, Mihai Petre, Paulina Șelaru, Radu Iacob, Răzvan Pașol, Sabin Prodan, Sorin Panait și Stelian Culerda.
Expoziția va putea fi apoi vizitată gratuit, în aer liber, pe gardul Palatului Suțu, nonstop, în perioada 11 septembrie - 15 octombrie 2025.