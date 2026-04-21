Cele mai importante zone etnografice din Maramureș vor fi promovate, în perioada 25-26 aprilie, în cadrul evenimentului anual „Primăvara în Satul de pe Dealul Florilor”, organizat de Muzeul Satului din Baia
Expoziție aniversară permanentă la Biblioteca Academiei Române
Biblioteca Academiei Române inaugurează azi, 22 aprilie 2026, expoziția permanentă organizată cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la fondarea instituţiei. Sunt aduse în prim-plan momentele esențiale din istoria Academiei Române și, totodată, sunt expuse documente și obiecte de patrimoniu: cărți vechi și rare, manuscrise, periodice românești, afișe de teatru din secolul al XIX-lea, foi volante tipărite pe mătase, hărți istorice referitoare la Țările Române, fotografii ilustrând viața bucureșteană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, portrete fotografice inedite ale familiei regale, grafică românească și internațională semnate de artiști consacrați, partituri ale unor compozitori de renume, potrivit unui comunicat al Bibliotecii.
Expoziția include și o serie de echipamente și artefacte tehnice care reflectă evoluția mijloacelor de comunicare și reproducere: aparate fotografice cu burduf, prese tipografice din perioada interbelică, gramofoane, pick-up-uri cu lămpi etc. Din același fond fac parte fotografii de grup ale angajaților Bibliotecii din diferite generații, precum și imagini din actualul sediu al instituției, construit în 1937 de arhitectul Duiliu Marcu. Expoziția poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 9:00 și 14:00, accesul fiind gratuit.