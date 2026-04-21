Expoziție aniversară permanentă la Biblioteca Academiei Române

Expoziție aniversară permanentă la Biblioteca Academiei Române

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 22 Aprilie 2026

Biblioteca Academiei Române inaugurează azi, 22 aprilie 2026, expoziția permanentă organizată cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la fondarea instituţiei. Sunt aduse în prim-plan momentele esențiale din istoria Academiei Române și, totodată, sunt expuse documente și obiecte de patrimoniu: cărți vechi și rare, manuscrise, periodice românești, afișe de teatru din secolul al XIX-lea, foi volante tipărite pe mătase, hărți istorice referitoare la Țările Române, fotografii ilustrând viața bucureșteană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, portrete fotografice inedite ale familiei regale, grafică românească și internațională semnate de artiști consacrați, partituri ale unor compozitori de renume, potrivit unui comunicat al Bibliotecii.

Expoziția include și o serie de echipamente și artefacte tehnice care reflectă evoluția mijloacelor de comunicare și reproducere: aparate fotografice cu burduf, prese tipografice din perioada interbelică, gramofoane, pick-up-uri cu lămpi etc. Din același fond fac parte fotografii de grup ale angajaților Bibliotecii din diferite generații, precum și ima­gini din actualul sediu al instituției, construit în 1937 de arhitectul Duiliu Marcu. Expoziția poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 9:00 și 14:00, accesul fiind gratuit. 
 

