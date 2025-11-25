Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Expoziție dedicată artei românești în perioada comunistă

Expoziție dedicată artei românești în perioada comunistă

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 25 Noiembrie 2025

În spaţiul Pinacotecii Bucureşti de la Palatul Suţu va fi inaugurată, în 12 decembrie, expoziția „Între realismul socialist şi comunismul naţional”, dedicată perioadei comuniste şi formelor de expresie vizuală din acea epocă, de la realismul socialist la arta de propagandă. Vor fi expuse lucrări din colecţiile Pinacotecii Bucureşti și piese din alte secţii ale Muzeului Municipiului București, care sugerează transformările estetice, tematice şi de rol ale artiştilor, într-o epocă supusă controlului politic. Potrivit organizatorilor, citați de Agerpres, demersul curatorial este unul documentar şi contextualizator, fără a glorifica sau condamna, scopul fiind acela de a înţelege istoria vizuală a unui timp în care arta a devenit uneori instrument politic, dar şi un teritoriu în care, pe alocuri, se mai puteau strecura nuanţe, căutări şi fragmente de libertate. Expoziţia va putea fi vizitată la Palatul Suţu până la data de 30 august 2026.

Citeşte mai multe despre:   Palatul Șuțu  -   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Din lada de zestre pe șevalet Cultură
    Din lada de zestre pe șevalet

    Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) prezintă, în Sala Acvariu, expoziția „Tradiții între vechi și nou”, semnată de Alina Manu, artist autodidact pasionat de culoare, forme și de frumusețea

    25 Noi, 2025
  • Mihail Sadoveanu, 145 de ani de la naștere Cultură
    Mihail Sadoveanu, 145 de ani de la naștere

    Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) organizează miercuri, 26 noiembrie, de la ora 17:00, evenimentul „Mihail Sadoveanu - 145”, care marchează anii trecuţi de la nașterea unuia dintre cei mai

    25 Noi, 2025
  • „Conferințele  de la Șosea” Cultură
    „Conferințele  de la Șosea”

    Muzeul Național al Țăranului Ro­mân organizează astăzi, de la ora 18:00, o nouă întâlnire din seria Conferințelor de la Șosea. Cezar Bu­terez, geograf, împreună cu Alessandra Radu vor prezenta

    25 Noi, 2025
TOP 6 Cultură