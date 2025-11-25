Expoziție dedicată artei românești în perioada comunistă

În spaţiul Pinacotecii Bucureşti de la Palatul Suţu va fi inaugurată, în 12 decembrie, expoziția „Între realismul socialist şi comunismul naţional”, dedicată perioadei comuniste şi formelor de expresie vizuală din acea epocă, de la realismul socialist la arta de propagandă. Vor fi expuse lucrări din colecţiile Pinacotecii Bucureşti și piese din alte secţii ale Muzeului Municipiului București, care sugerează transformările estetice, tematice şi de rol ale artiştilor, într-o epocă supusă controlului politic. Potrivit organizatorilor, citați de Agerpres, demersul curatorial este unul documentar şi contextualizator, fără a glorifica sau condamna, scopul fiind acela de a înţelege istoria vizuală a unui timp în care arta a devenit uneori instrument politic, dar şi un teritoriu în care, pe alocuri, se mai puteau strecura nuanţe, căutări şi fragmente de libertate. Expoziţia va putea fi vizitată la Palatul Suţu până la data de 30 august 2026.