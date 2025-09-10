Expoziție inedită la Cluj: portul popular reinterpretat de designeri români

La Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET), situat pe strada Memorandului nr. 21 din Cluj-Napoca, va avea loc, în data de 11 septembrie 2025, începând cu ora 18:00, vernisajul expoziției „Portul popular - noi valenţe şi sursă de inspi­raţie”. Pentru acest eveniment, 14 designeri vestimentari au elaborat, pe parcursul a aproximativ șapte luni, de la începutul anului 2025, ansambluri vestimentare unicat, având la bază obiecte de patrimoniu - piese ale portului popular aflate în patrimoniul MET.

Proiectul este inedit, fiind pentru prima dată când designeri români sunt implicaţi într-un demers de a da viaţă nouă unui obiect de patrimoniu și, totodată, prima dată când un muzeu etnografic din România găzduieşte un astfel de eveniment. Expoziția recontextualizează filonul tradițional, conferind ținutei o dublă valoare vestimentară - tradițională și modernă -, se arată în informațiile publicate pe site-ul muzeul-etnografic.ro. „Un proiect inedit care implică designerii români într-un proces de creație corelat cu piesa de patrimoniu. Aici va fi perceptibilă abilitatea, dar și capacitatea de adaptare la creația cu temă impusă, contrar obișnuințelor fiecăruia de a concepe sau crea. Este despre un fel de a-ți depăși propriile limitări în scopul reactualizării, redefinirii unui obiect cu valoare materială și, deopotrivă, imaterială”, a declarat Călina Langa, designer vestimentar și coordonator al proiectului, citată de sursa men­ționată. Finisajul (închiderea expo­ziției) reprezintă a doua parte a proiectului şi va consta într-o prezentare de modă ce va include creațiile de autor, însă fără piesele de patrimoniu cu care acestea au făcut corp comun în cadrul expo­ziției. Evenimentul va avea loc într-un cadru festiv, la data de 25 septembrie 2025, începând cu ora 18:00, în Palatul Reduta al MET.