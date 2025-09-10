La Mănăstirea Turnu, jud. Prahova, duminică, 14 septembrie, va avea loc un eveniment cultural care marchează ziua Înălțării Sfintei Cruci. Fundația Turnu Ajutor și Speranță aduce împreună în fața
Expoziție inedită la Cluj: portul popular reinterpretat de designeri români
La Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET), situat pe strada Memorandului nr. 21 din Cluj-Napoca, va avea loc, în data de 11 septembrie 2025, începând cu ora 18:00, vernisajul expoziției „Portul popular - noi valenţe şi sursă de inspiraţie”. Pentru acest eveniment, 14 designeri vestimentari au elaborat, pe parcursul a aproximativ șapte luni, de la începutul anului 2025, ansambluri vestimentare unicat, având la bază obiecte de patrimoniu - piese ale portului popular aflate în patrimoniul MET.
Proiectul este inedit, fiind pentru prima dată când designeri români sunt implicaţi într-un demers de a da viaţă nouă unui obiect de patrimoniu și, totodată, prima dată când un muzeu etnografic din România găzduieşte un astfel de eveniment. Expoziția recontextualizează filonul tradițional, conferind ținutei o dublă valoare vestimentară - tradițională și modernă -, se arată în informațiile publicate pe site-ul muzeul-etnografic.ro. „Un proiect inedit care implică designerii români într-un proces de creație corelat cu piesa de patrimoniu. Aici va fi perceptibilă abilitatea, dar și capacitatea de adaptare la creația cu temă impusă, contrar obișnuințelor fiecăruia de a concepe sau crea. Este despre un fel de a-ți depăși propriile limitări în scopul reactualizării, redefinirii unui obiect cu valoare materială și, deopotrivă, imaterială”, a declarat Călina Langa, designer vestimentar și coordonator al proiectului, citată de sursa menționată. Finisajul (închiderea expoziției) reprezintă a doua parte a proiectului şi va consta într-o prezentare de modă ce va include creațiile de autor, însă fără piesele de patrimoniu cu care acestea au făcut corp comun în cadrul expoziției. Evenimentul va avea loc într-un cadru festiv, la data de 25 septembrie 2025, începând cu ora 18:00, în Palatul Reduta al MET.